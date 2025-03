Ścieżka za milion

Od niecałego miliona zł po trochę powyżej 1,4 mln zł – na tyle potencjalni wykonawcy wycenili koszt budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej. Właśnie otwarto oferty w przetargu na to zadanie.

Ofert wpłynęło pięć. Najtańszą – 982 tys. zł złożyło Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, najdroższą – 1,4 mln zł elbląska firma Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Katarzyna Stankiewicz. Urzędnicy na inwestycję zaplanowali 1,2 mln zł.

Przypomnijmy, że kolejny odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej będzie budowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na projekt „Odnowa chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgera do ul. Morszyńskiej) zagłosowało 337 mieszkańców okręgu nr 5. Zdecydowano się przedłużyć budowany odcinek ścieżki rowerowej do ul. Rawskiej. W ramach inwestycji chodnik na odcinku ok. 600 metrów zostanie przebudowany na ścieżkę rowerową i ciąg pieszy, Przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Grottgera z al. Grunwaldzką oraz zjazdy z ul. Grottgera.

Obecnie urzędnicy sprawdzą oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Wybrany wykonawca będzie miał pięć miesięcy na wykonanie inwestycji.