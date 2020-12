Seniorzy napisali list do Mikołaja

„List do Świętego Mikołaja” jest akcją organizowaną po raz trzeci przez Martę Krezymon i Monikę Kuśmierz. Inicjatywa jest kierowana do podopiecznych DPS „Niezapominajka”.

Założeniem pomysłu było podarowanie mieszkańcom „Niezapominajki” odrobinę radości w tym jakże trudnym dla wszystkim okresie pandemii. Pisząc swój list do św. Mikołaja seniorzy mogli przez chwilę zapomnieć o trudnych chwilach mijającego roku, oddając się marzeniom wyjętym z ich dziecięcych lat. Będąc dzieckiem każdy z nas przed Świętami Bożego Narodzenia „pisał” przecież swój osobisty list do Mikołaja. Paczki, które otrzymali seniorzy, zostały przygotowane przez elblążan, a każdy z mieszkańców „Niezapominajki” otrzymał to, o co prosił w liście.

W imieniu naszych seniorów pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom oraz organizatorkom tej wspaniałej i na swój sposób magicznej akcji.