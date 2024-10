Seniorzy od dziś czujniejsi!

– Dla nas seniorów to bardzo ważne, my też jesteśmy zapędzeni w tym życiu, niektórzy z nas gdzieś dorabiają czy opiekują się wnukami, dlatego dobrze jest nas wyhamować i uświadomić, że są ludzie, którzy siedzą i zastanawiają się, jak nas oszukać – mówi pani Grażyna, uczestniczka dzisiejszej (1 października) konferencji „Bezpieczeństwo i godność osób starszych".

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych obchodzi jubileusz 25-lecia. Z tej okazji, we wtorek (1 października) odbyła się konferencja poświęcona tematom bliskim wielu seniorom, takim jak między innymi ich bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne oraz społeczne, o czym mówił prawnik Piotr Puchalski i asp. szt. Artur Bajorek.

– Porozmawiamy o najczęstszych metodach oszustw, o działaniach sprawców, chcąc też na wielu przykładach dotrzeć do seniorów – mówi asp. szt. Artur Bajorek. – Takie spotkania organizowane są dość często, przez policję też, a jednak zawsze jakaś osoba z grona słuchaczy jest takim nieprzyjemnym doświadczeniem dotknięta. Zależy nam, żeby się upewnić, czy elbląscy seniorzy są świadomi niebezpieczeństw, bo tak naprawdę każdy z nich po naszym spotkaniu może być narażony na jakiś telefon z próbą wyłudzenia pieniędzy lub może dostać sms’em podejrzany link.

Czy czytamy, co podpisujemy?

Prowadzący panel zaplanowali dla jego uczestników eksperyment, mający sprawdzić ich czujność.

– Przez lata popularną praktyką oszustw było organizowanie pokazów garnków czy odkurzaczy. Lista obecności tak naprawdę była umową na kredyty i pożyczki. Dziś my taką listę obecności na konferencji puszczamy. Oczywiście nie będzie to żadna umowa, małym druczkiem jedynie napisaliśmy, że uczestnicy spotkania nie są świadomi, co tak naprawdę podpisali, bo nie przeczytali treści, a mogła to być próba oszustwa. Chcemy seniorom w ten sposób pokazać, jak ważne jest to, żeby byli czujni – wyjaśnia policjant.

Pytany o przypadki oszustw na terenie Elbląga, przyznaje, że od czasu do czasu niestety wciąż się zdarzają, co seniorzy zgłaszają.

– Dobrze, że je zgłaszają, bo tylko wtedy jest jakaś szansa na złapanie oszusta. Na szczęście wiele prób wyłudzenia pieniędzy w ogóle nie dochodzi do skutku, bo czujni seniorzy dzwonią do nas, jak tylko otrzymają jakiś podejrzany telefon – mówi asp. szt. Artur Bajorek.

Dlaczego to seniorzy są tak bardzo zagrożoną oszustwami grupą wiekową?

– Przede wszystkim, seniorzy mają świadczenia, emerytury, majątki, mają nieruchomości i oszczędności – tłumaczy mecenas Piotr Puchalski. – Jest to grupa, która coś posiada.

– Jeszcze łatwiejszym celem są seniorzy, który nie utrzymują kontaktu z rodziną, nie mają jej, są samotni – dodaje Artur Bajorek.

Podczas spotkania, Piotr Puchalski i Artur Bajorek podali wiele przykładów oszustw ekonomicznych oraz przemocy ekonomicznej stosowanej na seniorach, często też przez członków ich rodzin. Prowadzący panel podsunęli słuchaczom pomysły, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i gdzie szukać pomocy czy wsparcia.

– Bardzo ciekawy temat, to przykre, że problem jest narastający – mówi pani Grażyna. – Wśród bliskich słyszałam o próbach różnych oszustw, mnie to jeszcze nie spotkało, ale to interesujący temat. Po takim wykładzie na pewno będę czujniejsza, to bardzo ważne, by o tym mówić.

Podobnego zdania jest jej imienniczka, która również wzięła udział w konferencji.

– Dla nas seniorów to bardzo ważne, my też jesteśmy zapędzeni w tym życiu, niektórzy z nas gdzieś dorabiają czy opiekują się wnukami, dlatego dobrze jest nas wyhamować i uświadomić, że są ludzie, którzy siedzą i zastanawiają się, jak nas oszukać – mówi pani Grażyna, która od lat czynnie bierze udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. – Korzystam z internetu, ale pochwalę się, że się pilnuję, wnuków się radzę. Jak jest jakiś link, jakaś stronka niepewna, to najpierw się ich pytam, czy wchodzić, czy nie. Ja jestem z tych ostrożnych i tak szybko nie klikam. Fajnie, że jest tak dużo informacji o tym, jakich metod używają oszuści. Jak ktoś twierdzi, że mało się o tym mówi, że nie słyszał, to nieprawda. Mówi się, tylko trzeba się zainteresować, ja słucham i przychodzę na takie spotkania.

Godność i prawa seniorów

Kolejnym punktem konferencji była godność osób starszych i niepełnosprawnych, o czym opowiedziała Urszula Wolny, rzecznik praw osób starszych w Elblągu. Takich rzeczników, jak informuje Urszula Wolny, w Polsce jest trzech, a wszyscy są w województwie warmińsko-mazurskim. Co w sytuacji, gdy ich pomocy potrzebuje ktoś z drugiego końca kraju?

– Nie zajmuję się tylko osobami z naszego województwa, gdy jest konieczność, to też staram się pomagać – mówi Urszula Wolny. – Osobom starszym przysługuje prawo ochrony i wolności, prawo do kierowania swoim życiem w sposób samodzielny, niezależny i autonomiczny. Seniorzy mają też prawo do podejmowania niezależnych decyzji we wszystkich sprawach ich dotyczących, w tym sprawach związanych z własnością, przychodem, finansami, miejscem pobytu, zdrowiem, leczeniem i opieką, jak również przygotowaniem uroczystości pogrzebowych czy utrzymywaniem relacji z innymi osobami, braniem udziału w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym – wylicza

Konferencja odbyła się w Ratuszu Staromiejskim.