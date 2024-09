Srebrny jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawych obchodził jubileusz 25-lecia. Uroczysta gala odbyła się w poniedziałek (30 września) w sali kina Światowid. Zdjęcia.

Inicjatorką założenia uczelni dla seniorów w Elblągu była Helena Kilen, osoba, która nie godziła się na społeczne wykluczenie osób starszych i lekceważenie ich potrzeb edukacyjnych. Pomysł wprowadziła w życie Ewa Sprawka, konsultantka ds. osób niepełnosprawnych Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Wszechnica, bo tak się nazywał ówcześnie uniwersytet, została powołana w 1999 roku. Miejscem jej działalności był Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych przy ulicy Słonecznej. Pierwszym kierownikiem był Grzegorz Bartnicki. Nazwa, a także sama formuła inicjatywy została szybko zmieniona na Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Nowym dyrektorem została Iwona Orężak i pełni tę funkcję do dzisiaj.

- Placówka, której celem było stworzenie seniorom dalszego rozwoju, kontynuuje swoją działalność już 25 lat i ma się świetnie. Jubileusz to czas, by wyróżnić i podziękować osobom oraz organizacjom, które w ciągu tego czasu wspierały działalność Uniwersytetu – mówiła podczas jubileuszu Iwona Orężak.

Wyróżniono między innymi osoby, które najdłużej są słuchaczami UTWiON. Jedną z nich jest pan Mariusz Tuliszewski. – Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj czuję się dobrze, wartościowo, są także ciekawe zajęcia. Interesuję się historią, a są też spotkania z panią archeolog Grażyną Nawrolską, do tego spacery, wycieczki, wyjścia do kina, czy teatru. Pierwszy raz w zajęciach Uniwersytetu uczestniczyłem 25 lat temu, odbyły się w Bibliotece Elbląskiej, a namówiła mnie na nie śp pani Ewa Sprawka – mówi pan Mariusz.

Panie Ewa i Katarzyna uczęszczają na zajęcia Uniwersytetu od 2 lat. – Jesteśmy zadowolone. Miło spędzamy czas, jest wesoło i ciekawie. Najważniejsze, to wyjść z domu, do ludzi. Namawiamy do tego innych – mówią kobiety.

W uroczystej gali uczestniczyły m. in. władze miasta, powiatu elbląskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz parlamentarzyści.

- 25 lat to kawał czasu, ale, wiem, że to nie jest wszystko, że nadal będę mógł liczyć na państwa działalność społeczną i edukacyjną. Życzę wszystkiego dobrego. Kolejnych lat działalności tak owocnej i tak bogatej, jak do tej pory – mówił Michał Missan, prezydent Elbląg.

Program ochodów jubileuszu we wtorek (1 października)



Wojewódzka Konferencja Organizacji Seniorskich „Bezpieczeństwo i godność osób starszych”, Ratusz Staromiejski ul. Stary Rynek 25

10:00 – 10:10 otwarcie konferencji – Iwona Orężak Prezes UTWiON

10:10 – 11:10 „Bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne i społeczne” –

prawnik Piotr Puchalski, asp. szt. Artur Bajorek

11:15 – 11:45 „Godność osób starszych i niepełnosprawnych „

Urszula Wolna - rzecznik praw osób starszych

11:45 – 12:15 przerwa kawowa

12:15 – 13:00 „Organizacje seniorskie a fundusze europejskie.

Źródła finansowania organizacji seniorskich” - Bartłomiej Głuszak Prezes FOS-y

13:00 – 14:00 panel dyskusyjny – wymiana praktyk UTW Warmii i Mazur

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym wydarzenia