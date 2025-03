Siostry katarzynki na ołtarze

15 sióstr katarzynek z Prus Wschodnich, które zginęły w 1945 r. zostanie beatyfikowanych podczas mszy św. 31 maja. Uroczystości odbędą się w Braniewie.

Klara Skibowska urodziła się w Gross Bertung (dziś Bartąg) koło Olsztyna 12 sierpnia 1882 r. W wieku 10 lat wstąpiła do zakonu sióstr katarzynek i od tej pory będzie szerzej znana jako siostra Aniceta. W 1905 r. trafiła do Elbląga do pracy w charakterze pielęgniarki. Potem były kolejne placówki, za pracę w trakcie I Wojny Światowej zakonnica została uhonorowana medalem Czerwonego Krzyża.

Ostatecznie trafiła do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie pracowała jako pielęgniarka ambulatoryjna. Tragedia miała miejsce zimą 1945 r. Armia Czerwona zdobyła miasto 31 stycznia. 2 lutego czerwonoarmiści weszli do klasztoru ss. Katarzynek, siostry zgromadzili w refektarzu Siostra Aniceta została trafiona kulą w brzuch, kiedy broniła się przed wyciągnięciem z grupy.

To tylko skrócona historia jednej z piętnastu sióstr Katarzynek, które zginęły zimną 1945 r. podczas zdobywania Prus Wschodnich przez Armię Czerwoną. Zakonnice zostaną ogłoszone świętymi podczas uroczystości, która odbędzie się 31 maja w Braniewie. - – To dotyka bardzo konkretnie tych terenów w kilku wymiarach. Tutaj działy się te dramaty, bardzo charakterystyczne dla czasu powojennego, a także, że dotyczy to Sióstr Katarzynek, bardzo mocno związanych z tą ziemią warmińską. To w Braniewie narodziło się to zgromadzenie, tam działała założycielka, błogosławiona Regina Protman – podkreślał podczas konferencji abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, cytowany przez stronę katarzynki.org.pl

Proces beatyfikacyjny sióstr katarzynek rozpoczął się 20 lat temu. W grudniu 2004 r. został zaprzysiężony Trybunał Diecezjalny. Promotorem sprawiedliwości został ks. prof. Lucjan Świto> przesłuchano kilkudziesięciu świadków, przeprowadzono kwerendę historyczną. 9 grudnia 2006 r. zakończono etap diecezjalny. 14 marca 2024 r. papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie sióstr.

Uroczystości beatyfikacyjne rozpoczną się o godzinie 10 od montażu słowno-muzycznego na temat nowych świętych. Godzinę później mszę św. będzie celebrować delegat papieski, kardynał Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. - Dla mieszkańców Braniewa to jest dziedzictwo historyczne, kulturowe i religijne. Jesteśmy winni tym siostrom naszą pamięć. To one niosły pomoc mieszkańcom i zapłaciły za to życiem – zaznacza Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa cytowany przez stronę katarzynki.org.pl

W trakcie II wojny światowej na terenie Prus Wschodnich zginęło ponad 100 sióstr katarzynek.

Organizatorzy uroczystości apelują do pielgrzymów o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie beatyfikacja.katarzynki.org

Siostry beatyfikowane: Marta Klomfass (s. Krzysztofa), Maria Domnick (s. Liberia), Anna Margenfeld (s. Maurycja), Käthe Elizabeth Müller (s. Leonis), Cecylia Mischke (s. Tiburtia), Barbara Rautenbertg ( s. Sekundina), Agata Eufemia Bönigk (s. Adelgard), Klara Skibowska (s. Aniceta), Maria Schröter (s. Gebharda), Rosalia Angrick (s. Sabinella), Anna Pestka (s. Bona), Dorothea Steffen (s. Gunhilda), Maria Abraham (s. Rolanda), Jadwiga Fahl (s. Caritina), Maria Rohwedder (s. Xaveria).