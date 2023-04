Spłonął dobytek ich życia. Możesz pomóc go odbudować

- Z miejsca, które cieszyło się ogromnym zaufaniem, do którego wielu gości wracało latami, nie zostało nic, tylko popiół – pisze w Internecie rodzina, która w wyniku pożaru straciła drewnianą restaurację w Stegnie. I prosi o pomoc w jej odbudowaniu

Do pożaru drewnianej restauracji przy ul. Morskiej w Stegnie doszło w lany poniedziałek. Strażacy otrzymali zgłoszenie po godz. 4 w nocy, gdy przyjechali na miejsce cały budynek stał już w płomieniach. Nie udało się nic uratować.

- Moi rodzice stracili cały dorobek swojej 26-letniej ciężkiej pracy. Restaurację ktoś podpalił, sprawę prowadzi prokuratura. To kolejna taka tragedia, bo przed świętami Bożego Narodzenia ktoś podpalił ośrodek drewnianych domków, który również należał do mojej rodziny – twierdzi pani Dominika, córka właścicieli.

Restauracja w Stegnie spłonęła doszczętnie, była jednym źródłem dochodów właścicieli.

– Z miejsca, które cieszyło się ogromnym zaufaniem, do którego wielu gości wracało latami, nie zostało nic, tylko popiół. Proszę z całego serca, pomóżcie moim rodzicom stanąć na nogi i odbudować nowy obiekt w tym miejscu. Liczy się każda złotówka – pisze pani Dominika na stronie pomagam.pl, na której trwa zbiórka funduszy. Cel zbiórki to 500 tysięcy złotych. – Żadne ubezpieczenie nie pokryje strat z 26 lat życia – dodaje pani Dominika. - Serwis pomagam.pl sam się do nas w sprawie zbiórki zgłosił.

Sprawę pożaru wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Malborku, która po szczegółowe informacje z dochodzenia odesłała nas do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wysłaliśmy pytania dotyczące dotychczasowych ustaleń prokuratury, czekamy na odpowiedzi.

Link do zbiórki. Dotychczas zebrano prawie 8 tys. złotych od od ponad 80 osób.