Statek ze stoczni Schichaua w Elblągu?

To tylko jeden z wniosków złożonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie urzędnicy weryfikują propozycje nadesłane przez mieszkańców.

Do 5 lipca elblążanie mogli składać swoje propozycje wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest 4,2 mln zł: 1,1 mln zł na inicjatywę ogólnomiejską oraz po 620 tys. zł na inicjatywy okręgowe (Elbląg podzielony jest na 5 okręgów identycznych jak okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej). Z pieniędzy przeznaczonych na inicjatywy okręgowe wyodrębniono 30 tys. na tzw. „małe projekty”, których budżet musi zmieścić się do 10 tys. zł (3 takie projekty uzyskają dofinansowanie w każdym okręgu).

Jak się powiedzieliśmy w ratuszu: dotychczas wpłynęły 183 wnioski. Obecnie trwa ich weryfikacja.

Wiemy, że wśród wniosków jest m.in. zakup statku wyprodukowanej w stoczni Ferdynanda Schichaua, który obecnie pływa w Bydgoszczy. Statek jest „na chodzie”. Wiemy również o projekcie remontu ulicy Szkolnej, postawieniu betonowych śmietników na ulicy Giermków i w jej okolicach, stworzeniu przestrzeni rekreacji i zabawy dla młodych mieszkańców starówki i Śródmieścia przy ulicy Rycerskiej, mobilnego Archiwum Społecznego, kolejnych remontach alejek w parkach Traugutta, Kajki, festynach i tym podobnych inicjatyw.

Do 13 września powinniśmy szczegóły wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie. Do 27 września prezydent powinien rozpatrzyć ewentualne odwołania. 5 października rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 24 października Ogłoszenie wyników zaplanowano na 22 listopada.