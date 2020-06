Strażnicy miejscy nagrodzili dzieci

Straż Miejska w Elblągu rozstrzygnęła konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem "Zły koronawirus". Nagrody dla laureatów wręczono przed siedzibą SM w Dniu Dziecka.

Nadesłane przez dzieci na konkurs prace były wykonane różnymi technikami. Wybraliśmy ex equo trzech laureatów pierwszego miejsca - Zuzannę Kalinowską, Szymona Pawełasa i Hannę Szilling. Nagrody, ufundowane przez prezydenta Elbląga i komendanta Straży Miejskiej wręczał jej komendant Arkadiusz Kulik - informuje Straż Miejska.

Dzieci, które uczestniczyły w przekazaniu nagród, miały okazję również zapoznać się z pracą strażników miejskich, zobaczyć sprzęt, jaki na co dzień wykorzystuje w swojej pracy Straż Miejska tj. radiowozy, specjalistyczne urządzenia do wyławiania zwierząt, specjalistyczne lornetki noktowizyjne, środki przymusu bezpośredniego, urządzenia do rozruchu pojazdów, alkotesty, blokady drogowe i wiele innych. Mogły również przymierzyć niektóre elementy umundurowania SM.

- Cieszymy się, że w tym trudnym dla wszystkich czasie mogliśmy zapewnić radość naszym konkursowiczom - informuje Straż Miejska w Elblągu.