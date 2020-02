Strażnicy spotkali się z działkowcami

Straż Miejska w Elblągu wzięła udział w profilaktycznych zajęciach dla działkowców z terenu Elbląga. Odbyły się one w siedzibie okręgowego zarządu Polskiego Związku Działkowców przy ul.Kościuszki. Na spotkaniach poruszono tematykę termicznego przekształcania odpadów oraz zaśmiecania terenów miejskich i nie tylko.

Strażnicy poinformowali o konsekwencjach prawnych palenia ognisk i spalania odpadów na działkach oraz wyrzucania odpadów do miejsc do tego nie wyznaczonych. Działkowcy czynnie uczestniczyli w dyskusji, podczas której dowiedzieli się, w jaki sposób segregować odpady, w jaki sposób je składować i utylizować. Padały również pytania na temat wędzarni oraz grilla. Grill to jedyna forma rekreacji z udziałem ognia, jaką można na działkach uprawiać. Wszelkiego rodzaju wędzarnie stawiane na terenie ogródków działkowych, według Polskiego Związku Działkowców, są nielegalne.

Mamy nadzieję, że działkowcy zaczerpnęli dużą ilość wiedzy którą teraz wykorzystają. Przypominamy, że w Elblągu obowiązuje selektywna zbiórka odpadów oraz że termiczne przekształcanie odpadów zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł.