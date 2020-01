Studniówek czas!

Klasa maturalna to nie tylko czas intensywnego przygotowania do egzaminów. Rozpoczyna się właśnie etap roku szkolnego, w którym nauka do matury ustępuje na chwilę zabawom studniówkowym i związanym z nimi przygotowaniom. Jak czują się na chwilę przed studniówką elbląscy maturzyści?

Poloneza zatańczą dziś (10 stycznia) uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz Zespołu Szkół Gospodarczych. Jedyny taki bal w życiu to okoliczność, która wymaga wielu przygotowań i podjęcia pewnych decyzji, choćby takich, czy na studniówkę pójść z drugą osobą, czy jednak wybrać się na nią w pojedynkę. Dodatkowe wyzwanie mają zwłaszcza maturzystki, bo przecież niełatwo na tak wyjątkową okazję wybrać tę jedną, wymarzoną kreację albo dodatki. - W obawie o brak terminów już miesiąc wcześniej umówiłam się do kosmetyczki i fryzjera – przyznaje Martyna Wojdyna, maturzystka z klasy o profilu biologiczno-chemicznym w I LO. - Sukienkę wybrałam w taki sposób, aby pasowała do stroju partnera, torebkę w kolorze jego muszki i tak dalej... Nieco inaczej do sprawy podchodzi jej kolega z klasy, Robert Krotowski. - Swoje przygotowania do studniówki zacząłem dość późno – mówi. - Garnitur kupiłem dopiero teraz, a butów nadal nie mam. W przeciwieństwie do niektórych znajomych nie daję się zwariować temu studniówkowemu szaleństwu. Nasi rozmówcy przyznają, że studniówka jak nic innego uświadamia, że do nadchodzących egzaminów został już tylko krok. - Perspektywa zbliżającej się studniówki odrobinę mnie przeraża., bo pokazuje, że do matury zostało już niewiele czasu, a ja boję się, że nie zdążę wszystkiego powtórzyć. Jednak nie załamuję się i staram się swoją naukę dobrze rozplanowywać w czasie – podkreśla Martyna Wojdyna. - Po próbnych maturach jestem raczej dobrej myśli – mówi Robert Krotowski. - Może nie poszły dokładnie tak, jak chciałem, ale na pewno nie ma tragedii. Wielu nauczycieli przyznaje, że próbne matury są zwykle trudniejsze od majowych, co także napawa optymizmem. Studniówka, egzaminy, a co potem? Według Martyny Wojdyny odpowiedź zależy w znacznym stopniu od samej matury. - Będę zdawała rozszerzoną chemię i biologię. Po ukończeniu szkoły średniej planuję iść na studia, ale dopóki nie znam wyników egzaminów, nie robię dokładnych planów. Wstępnie myślałam o kosmetologii – wyznaje. W podobnym tonie wypowiada się Robert Krotowski. - Nie mam w tej chwili jakiegoś ścisłego ukierunkowania, ale na pewno chciałbym studiować. Myślałem o kryminologii, ale czas na decyzję przyjdzie po maturze. Studniówkowy sezon zamknie zabawa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, która odbędzie się 8 lutego. Przez najbliższy miesiąc na portEL.pl będzie można znaleźć relacje i fotoreportaże ze wszystkich studniówek. Maturzystom z elbląskich szkół pozostaje życzyć udanej zabawy, a w niedalekiej przyszłości sukcesów podczas najważniejszych egzaminów w ich dotychczasowym życiu. Na portEl.pl znajdziecie relacje, fotoreportaże i materiały wideo z elbląskich studniówek.

Tomasz Bil