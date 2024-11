Sukces aukcji Klubu Rotary

25. Aukcja Rotariańska zorganizowana przez Elbląski Klub Rotary za nami. Jest to wydarzenie, które łączy mieszkańców i przedsiębiorców w szczytnym celu wspierania inicjatyw charytatywnych. Zdjęcia.

Aukcja odbyła się w pięknej sali konferencyjnej należącej do Hotelu Młyn i przyciągnęła ponad stu gości, w tym przedstawicieli zaprzyjaźnionych klubów: Lions Club Elbląg, Lions Club Truso, Rotary Club Elbląg Centrum oraz Rotary Club Batroszyce - Lidzbark Warmiński. Licytowano obrazy należące do prywatnych kolekcji oraz ze współpracy z artystami, którzy związani są z Elbląskim Klubem Rotary od wielu lat i wspomagają swoimi dziełami działalność klubu. Licytację dzieł poprowadził z werwą i humorem rotariański duet – Joanna Czerepko i Marek Kaszczyc. Dzięki atrakcyjnym ofertom oraz energicznemu prowadzeniu licytacji atmosfera wydarzenia była niezwykle żwawa i pełna entuzjazmu. Nabywców znalazły wszystkie oferowane dzieła.

Dzięki hojności darczyńców i zaangażowaniu organizatorów udało się zebrać bardzo znaczącą dla Klubu Rotary kwotę 25.400 złotych, która w całości trafi na wsparcie projektów realizowanych przez Klub Rotary. Zarówno te środki, jak też pozyskane z wielu innych darowizn (w tym z odpisów 1,5% od PIT) będą tradycyjnie wykorzystane na niesienie różnorodnej pomocy dla osób potrzebujących wsparcia. 25 lat prowadzonych aukcji stanowią dla nas ogromny sukces. W wyniku 25 Elbląskich Aukcji Rotariańskich zlicytowano łącznie 794 dzieła sztuki i uzyskano przychód 874.900 złotych. To niesamowite, jak wiele osób włącza się w pomoc potrzebującym, a aukcja jest doskonałą okazją, by połączyć dobre cele z fantastyczną zabawą. Wieczór ten był również wspaniałym doznaniem muzycznym dzięki bardzo uzdolnionym uczniom Zespołu Szkół Muzycznych w Elblągu, z którą współpracujemy od wielu lat.

Warto podkreślić, że każda aukcja to także szansa na pokazanie solidarności i współpracy między różnymi grupami społecznymi. Niezależnie od tego, czy ktoś licytuje obrazy z pasji kolekcjonerskiej, czy po prostu chce wesprzeć szczytny cel – każda złotówka się liczy! Cieszymy się, że aukcja nie tylko angażuje darczyńców, ale również staje się wydarzeniem kulturalnym, które przyciąga osoby z różnych środowisk. To kolejny krok w stronę budowania silnej wspólnoty i promowania wartości , które są nam wszystkim bliskie. Wspólne działanie może przynieść realną zmianę i pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Aukcja Rotariańska to prawdziwy symbol tego, jak zjednoczenie pasji, zaangażowania i chęci niesienia pomocy może zmieniać rzeczywistość. Mieszkańcy, darczyńcy i organizatorzy – wszyscy pokazali, że siła wspólnego działania może zmieniać świat na lepsze!