Sukces elbląskiego nadleśnictwa

Ciężka praca leśników nad zachowaniem zabytkowego budynku, w jak najlepszej kondycji została doceniona przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Z 67 obiektów zgłoszonych do konkursu, w kategorii Budynki Użyteczności Publicznej do drugiego etapu zakwalifikowano 12 obiektów, a spośród nich kapituła konkursu uznała budynek nadleśnictw za najlepszą modernizację roku 2019. Elbląskich leśników doceniono za umiejętne połączenie zabytkowego charakteru budynku z nowoczesnością, a jednocześnie zadbanie o pełną funkcjonalność zabytku jako obiektu użyteczności publicznej.

Przypomnijmy; Nadleśnictwo Elbląg ukończyło w 2019.r gruntowny remont budynku biura, znajdującego się w dawnym zajeździe zlokalizowanym w podelbląskiej Bażantarni, który został zbudowany w 1811 roku w stylu neogotyckim przez radcę handlowego Augusta Abegga. Od 1945 roku budynek nie był aż tak dogłębnie remontowany. Głównym celem remontu było zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2 do atmosfery oraz renowacja cennego zabytku, obiektu znajdującego się pod opieką konserwatora zabytków.

W trakcie remontu pogłębione zostały piwnice, dzięki czemu zwiększyła się powierzchnia użytkowa budynku, wymienione zostały belki stropowe pomiędzy piętrami zabytkowego obiektu, wymieniono docieplenie, wzmocniono stropodach, wymieniono drzwi zewnętrzne i okna, oraz schody wewnętrzne. Wymieniono również źródło ciepła, klimatyzację, zrobiono wentylację wraz z odzyskiem ciepła, wymieniono oświetlenie. Przebudowane zostały pomieszczenia oraz uporządkowano otoczenie nadleśnictwa wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego i odświeżeniem elewacji.

W ramach termomodernizacji oprócz docieplenia budynku i wymiany stolarki okiennej zamontowane zostały dwie pompy ciepła: powietrzna – ogrzewająca wodę użytkową i dogrzewająca budynek oraz gruntowa stanowiąca główne ogrzewanie poprzez instalację podłogową. Ponadto zainstalowany został system wentylacyjnego odzyskiwania ciepła.

fot. nadesłana



To jednak nie koniec zmian w przy siedzibie nadleśnictwa.

- Jako że pracujemy blisko przyrody, a jej los nie jest nam obojętny, zamierzamy doprowadzić nasz budynek do pełnej niezależności energetycznej, a tym samym chcielibyśmy, żeby stał się całkowicie zeroemisyjny. Planujemy zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli nam na zaprzestanie z korzystania z prądu powstającego między innymi ze spalania węgla – mówi Jan Piotrowski leśnik z Nadleśnictwa Elbląg. Nadleśnictwo Elbląg planuje także dalsze prace zmierzające do uporządkowania terenu wokół biura. Jeszcze w tym roku planowana jest rewitalizacja alei wiodącej do zabytkowego obiektu poprzez posadzenie nowych drzew w alei, w miejscu planowanych do wycięcia starych drzew sukcesywnie rozpadających się lub zamierających. Nowe drzewa nawiązywać będą pokrojem i wyglądem do tych, które można zaobserwować na starych widokówkach. Ponadto na wiosnę planowane są nasadzenia drzew starych odmian owocowych, w sadzie nadleśnictwa, który został prześwietlony i uporządkowany w minionym roku.

- Cieszy mnie, że kilkuletnia praca moich pracowników została doceniona na arenie ogólnopolskiej oraz że dzięki środkom finansowym z funduszu leśnego Lasów Państwowych możliwa była renowacja tego pięknego Elbląskiego zabytku – dodaje Mariusz Potoczny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg.