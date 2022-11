Świąteczna Zbiórka Żywności już w ten weekend

W najbliższy weekend (25-26 listopada) w marketach spożywczych staną wolontariusze przy oznakowanych koszach na Świątecznej Zbiórce Żywności. Jak co roku od 26 lat z zebranych produktów przygotowane zostaną paczki świąteczne dla najuboższych polskich rodzin.

Nadchodząca zima to stres dla wielu rodzin w Polsce. Rosnące ceny energii i węgla to wydatki, na jakie Polacy nie mogli się przygotować. Choć w naszym kraju mieszka obecnie ponad 30 tysięcy osób w kryzysie bezdomności, to nie tylko oni narażeni są na życie w zimnie i głodzie. Wiele starszych osób, emerytów i rencistów każdego dnia musi wybierać między jedzeniem a lekami.

Według danych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) prawie 1,6 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, że święta jawią się im w czarnych barwach.

W tej sytuacji tegoroczna zbiórka żywności w sklepach ma szczególne znaczenie – mamy nadzieję, że wsparcie Banków Żywności sprawi, że wiele polskich rodzin borykających się z trudną sytuacją będzie mogła zasiąść przy świątecznie zastawionym stole.

Przez ostatnie 2 postpandemiczne lata, Banki Żywności zebrały podczas Świątecznych Zbiórek Żywności ponad 350 ton produktów żywnościowych. Choć są to ilości znacznie mniejsze niż przed pandemią, to są tak samo ważne. Wszystkie produkty ze zbiórki trafiają do potrzebujących, dla których liczy się każda pomoc.

Mamy nadzieję, że chociaż wszyscy płacimy wyższe ceny i rachunki, wielu ludzi zechce się podzielić z uboższymi współmieszkańcami.

W Elblągu zbiórka będzie prowadzona w sieciach: Biedronka, Lidl, Stokrotka, Aldi, E.Leclerc, Kaufland, Carrefour. Jak zwykle prosimy o wkładanie do koszy produktów przydatnych na święta: mąki, cukru, oleju, ryżu, konserw, kawy, herbaty, bakalii, słodyczy i innych produktów potrzebnych do przyrządzenia świątecznych posiłków.

Nigdy nie wiadomo, komu z nas w jakimś trudnym momencie życia potrzebna będzie pomoc – a dobro zawsze wraca. Pomagajmy więc, póki możemy.