Świetlica, która ma integrować

Mieszkańcy sołectwa Śliwica w gminie Rychliki mają wreszcie miejsce, w którym mogą się integrować. Za 340 tysięcy złotych władze gminy przebudowały straszący od lat w centrum wsi budynek, w którym ponownie zaczęła działać świetlica. Zobacz zdjęcia.

Śliwica to nieduża wieś leżąca przy Szlaku Kanału Elbląskiego, między pochylniami Jelonki i Kąty. Wraz z wsiami Budki i Liszki tworzy sołectwo, zamieszkane przez ponad 200 osób. Przez lata w centrum wsi straszył budynek po byłej świetlicy (patrz zdjęcie), który wreszcie udało się wyremontować.

- Świetlica była nam bardzo potrzebna, długo się o nią staraliśmy. Jak zmienił się wójt, to wszystko ruszyło do przodu – mówi Magda Cieśla, sołtys Śliwicy. - Chcemy założyć Koło Gospodyń Wiejskich, by zabiegać o różnego rodzaju fundusze na organizacje wydarzeń integrujących naszych mieszkańców.

Przebudowę obiektu gmina Rychliki sfinansowała w całości z własnego budżetu. Kosztowała 340 tysięcy złotych.

- Podczas rozmów prowadzonych przez mnie jeszcze w kampanii wyborczej mieszkańcy mówili, by coś w końcu z tym budynkiem zrobić. Nie byłoby pieniędzy na inwestycję i samej świetlicy, gdyby nie oszczędności, które powstały dzięki temu, że udało nam się pozyskać dotacji na inne przedsięwzięcia, na przykład remont dróg. Tylko w ubiegłym roku pozyskaliśmy 4,5 miliona złotych z różnych źródeł. Dzięki temu mogliśmy wydać 340 tys. złotych na świetlicę w Śliwicy– mówi Zbigniew Lichuszewski, wójt gminy Rychliki.

Tak budynek świetlicy wyglądał przed remontem (fot. UG w Rychlikach)

W kolejce czekają następne miejscowości. - Rozmawiamy o budowie świetlicy w Powodowie, tam też jest bardzo aktywna społeczność. Powstaje właśnie projekt, będziemy robić wszystko, by świetlica tam powstała – deklaruje wójt Lichuszewski.

Jak dodaje wójt, mieszkańcy gminy najczęściej wśród pilnych inwestycji wymieniają właśnie świetlice i remonty dróg. Jak na przykład tą z Jelonek do Śliwicy. - Wniosek, który składaliśmy wspólnie z powiatem do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie jej remontu niestety nie przeszedł – mówi wójt. - Powiat otrzymał duże dofinansowanie na drogę przy Kanale Elbląskim z Marzewa do Drulit i ona na razie będzie remontowana. Ale nie rezygnujemy z naszych starań.