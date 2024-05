Sygnalizacja nadal do naprawy (aktualizacja)

Widok na skrzyżowanie ul. Żeromskiego z Grunwaldzką (fot. ze strony elblag.simplygeo.pl, OPEGIEKA)

- Dlaczego znowu nie działa sygnalizacja na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej z Żeromskiego. Ile to ma jeszcze potrwać? Tam jest duży ruch, a przez przejścia chodzą dzieci z i do szkoły – z taką interwencją do naszej redakcji zwróciła się jedna z Czytelniczek. Sprawdziliśmy, kiedy ma być włączona ponownie.

- Sygnalizacja na skrzyżowaniu alei Grunwaldzkiej z ul. Żeromskiego w Elblągu uległa awarii - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Niestety jest to stara około dwudziestoletnia sygnalizacja i pomimo wymiany podzespołów, nie udało się przywrócić jej funkcjonowania. Zarząd Dróg w tej sprawie interweniował u producenta zepsutego sterownika obsługującego skrzyżowanie. Jak nas poinformowała Joanna Urbaniak, przewidywany termin naprawy sygnalizacji to poniedziałek, 20 maja. - Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności, zarówno pieszych, jak i kierowców. Ponadto informujemy, że wszystkie pozostałe sygnalizacje świetlne w Elblągu działają w trybie kolorowym, a awarie są usuwane na bieżąco - dodaje Joanna Urbaniak. Aktualizacja, 28 maja: - Pomimo wielokrotnych prób naprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej i ul. Żeromskiego niestety nie udało się przywrócić jej właściwego funkcjonowania. W związku z tym zamówiony został całkowicie nowy sterownik. Obecnie czekamy na dostawę sprzętu. Utrudnienia na tym skrzyżowaniu potrwają co najmniej do 15 czerwca 2024. Dlatego prosimy zarówno kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, że na ww. skrzyżowaniu są ustawione i obowiązują w stałej organizacji ruchu znaki pionowe, które określają pierwszeństwo przejazdu. Dodatkowo w piątek, 24 maja ustawione zostały również dodatkowe znaki ostrzegawcze typu A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką „Uszkodzona sygnalizacja”" - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

AM