"Symboliczne" zmiany w Braniewie

Herb, flaga, pieczęć, odznaka honorowa, dyplom – symbole miasta i miejsca, gdzie są wykorzystywane, mają zmienić się w Braniewie. Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

- Zachęcam Was do zaangażowania w procesie ustanowienia symboli naszego miasta oraz zasięgnięcia opinii dotyczących opracowanych wzorów graficznych – zwraca się do mieszkańców Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa, w mediach społecznościowych. Uwagi i opinie dotyczące projektów mogą oni kierować za pomocą poczty elektronicznej (promocja@braniewo.pl) lub odpowiedniego wniosku składanego w Urzędzie Miasta.

Czemu miasto zmienia swoje symbole? Jak informuje braniewski UM, wynika to m. in. z reguł nakładanych na herby samorządowe. Obecny herb "jest umieszczony na niewłaściwej formie tarczy, zwierzęta nie powinny mieć złotych (żółtych) elementów położonych na srebrnym (białym tle) oraz posiadać cieniowania ani innych zabiegów uplastyczniających. Dodatkowo, obecny herb jest skopiowany z pracy Ottona Huppa z 1932 roku" – podają urzędnicy. Obecna flaga miasta przypomina flagę Włoch, nowa ma nawiązywać do miejskich barw z początku XX w., jednak z innymi proporcjami pasów w poszczególnych kolorach. Zaprojektowano też miejskie pieczęcie w trzech wariantach: ogólną, Rady Miejskiej i burmistrza czy nową odznakę honorową dla zasłużonych dla miasta.

Konsultacje dotyczące symboli potrwają do 16 września. Projekty można zobaczyć tutaj.