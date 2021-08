Szczepienia przeciw COVID. Jak wypada Elbląg na tle innych miast?

49,4 procent mieszkańców Elbląga zaszczepiło się przeciw COVID-19, to daje mu szóste miejsce wśród miast województwa warmińsko-mazurskiego. Wyprzedzają nas m.in. Lidzbark Warmiński, Iława i Bartoszyce. Ranking miast i gmin, w którym możemy sprawdzić poziom zaszczepienia przeciw COVID -19 opublikowany został na stronach rządowych.

Najwięcej mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID -19 jest obecnie w naszym województwie w Olsztynie - 52,5 proc. Drugim miastem pod względem ilości szczepień jest Działdowo (52 proc.), kolejne to: Bartoszyce (51,2 proc), Iława (51,2 proc.), Lidzbark Warmiński (49,8 proc.). Na szóstym miejscu wśród miast województwa warmińsko-mazurskiego jest Elbląg (49,4 proc). Na siódmym miejscu jest Giżycko, następnie Szczytno i Stawiguda, pierwszą dziesiątkę zamyka Węgorzewo.

Wśród gmin powiatu elbląskiego najmniej zaczepionych mieszkańców przeciw COVID -19 jest w gminie Elbląg (39,6 proc.), najwięcej w gminie Tolkmicko (48 proc.). W gminie Pasłęk jest to 45,5 proc, gminie Młynary 43,5 proc., gminie Milejewo 43,2 proc. gminie Rychliki 40,5 proc, gminie Gronowo Elbląskie 40,4 proc.

- Elbląg nie odbiega tutaj pod względem ilości szczepień od innych polskich miast o podobnej liczbie mieszkańców. Jeśli nawet dodamy do procenta osób zaszczepionych, te które przechorowały COVID i nabyły po tym odporność, to wciąż jest to za mało, abyśmy mogli mówić o odporności populacyjnej. Różne źródła naukowe podają, że aby ją osiągnąć musi być zaszczepionych od 60 do 80 procent danej populacji – mówi Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.

Jak wynika z zestawienia opublikowanego na rządowych stronach, do tej pory w Polsce wykonano 31 535 478 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli raz preparatem Johnson&Johnson lub dwiema dawkami innych dopuszczonych w Unii Europejskiej szczepionek, jest 15 181 701 osób. Pierwszą dawkę przyjęło 17 430 956 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 60 434. Najwięcej mieszkańców przeciwko COVID -19 zaszczepiło się w Podkowie Leśnej - 64, 9 proc., najmniej w Czarnym Dunajcu - 18,49 proc.

Polska pod względem szczepień przeciw COVID -19 zajmuje w Unii Europejskiej 21 miejsce (na 27 państw). Najwięcej szczepionych jest na Malcie 90,76 proc., najmniej w Bułgarii (14,93 proc.).

Ranking znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking