Szczotka, pasta i nowy gabinet

Fot. Julia Nasarzewska

"Niech ten wierszyk was przekona, mycie zębów to ochrona, a dentysta to przyjaciel, więc go często odwiedzajcie" - recytowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14, którzy już od dzisiaj mogą korzystać z nowego gabinetu stomatologicznego. Zobacz zdjęcia.

W czwartek (16 września) w Szkole Podstawowej nr 14 odbyło się otwarcie nowego gabinetu stomatologicznego. Na otwarciu obecni byli m.in. prezydent Elbląga Witold Wróblewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Małgorzata Sowicka oraz prezesi spółki Twoje Zdrowie- Norbert Kuich i Jacek Perliński. To właśnie z inicjatywy przedstawicieli spółki powstał pomysł na otwarcie gabinetów stomatologicznych w elbląskich szkołach. - Dzisiaj jesteśmy w Szkole Podstawowej nr 14, ale nie tylko dzieci z tej szkoły będą mogły korzystać z najnowszego sprzętu i z dobrych środków stomatologicznych. Planowane jest również otwarcie gabinetów w szkole nr 12 i nr 15 - powiedział prezydent Witold Wróblewski. Nowoczesne wyposażenie gabinetu szkoła zawdzięcza inwestycji Twojego Zdrowia. Dzięki temu dzieci już od najmłodszych lat będą mogły korzystać ze specjalistycznej opieki stomatologicznej. - Inicjatywa ta zaczyna działać w kierunku rodzica i dziecka. Ważne jest, żeby od najmłodszych lat dbać o zęby pod okiem fachowca. Oczywiście gabinety nie są dedykowane tylko uczniom jednej szkoły. Mamy także dwie przychodnie na ul. Orzeszkowej oraz na ul. Tysiąclecia - przypomina prezydent. - Dzięki takim inicjatywom przyzwyczajamy dzieci do wizyt u stomatologa, przez co dzieci mniej się boją dentysty - dodaje Norbert Kuich.

Zakład Twoje Zdrowie posiada gabinety nie tylko w Elblągu. - Opiekę mamy podzieloną na sektory, które realizowane są w szkołach oraz naszych przychodniach. Dodatkowo taką opieką zajmujemy się w gminie Elbląg, gminie Rychliki oraz gminie Morąg - mówi Norbert Kuich. Nawet najmłodsi uczniowie szkoły nr 14 zdają się nie bać dentysty. Po przedstawieniu wierszyka oraz piosenki o kubku i paście dzieci chętnie wskakiwały na fotel dentystyczny.

Julia Nasarzewska