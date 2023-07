Szlachetna Paczka znów szuka wolontariuszy

Chociaż Szlachetna Paczka swój finał ma zawsze przed Bożym Narodzeniem, już w lipcu ruszył nabór wolontariuszy do kolejnej edycji tej inicjatywy. W całym kraju poszukiwanych jest 9,5 tys. wolontariuszy.

- Do nadchodzącej edycji Szlachetnej Paczki potrzebujemy zrekrutować 480 wolontariuszy w województwie warmińsko-mazurskim - informuje Anna Gaik ze Stowarzyszenia Wiosna. Przy tej okazji przypomnijmy, że stowarzyszenie realizuje też program Akademia Przyszłości, polegający na wsparciu dzieci, które w siebie nie wierzą. - Do nadchodzącej edycji Akademii Przyszłości 2023/24 szukamy 40 wolontariuszy w woj. warmińsko-mazurskim - dodaje Anna Gaik.

"Wolontariat w Szlachetnej Paczce to propozycja dla osób, które chcą widzieć realne efekty swoich działań. Wolontariusze docierają do konkretnych rodzin z lokalnych społeczności, poznają ich historie, pośredniczą w przekazaniu mądrej, czyli skrojonej na miarę potrzeb pomocy. W efekcie – przywracają potrzebującym coś bezcennego: nadzieję, godność, poczucie bycia ważnym" - czytamy na stronie inicjatywy, na której można zgłaszać się do udziału w wolontariacie.

- W zeszłym roku w ramach tej inicjatywy pomoc otrzymało ok. 70 rodzin - przypomina Katarzyna Kozioł ze Szlachetnej Paczki w Elblągu. Zachęca do rejestrowania się na stronie internetowej, by włączyć się w wolontariat. - Im więcej będzie chętnych do działania jako wolontariusze, tym większej liczbie rodzin będziemy mogli pomóc - podkreśla.