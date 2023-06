Szpital wojewódzki: lekarze nie korzystają z klauzuli sumienia

- Żaden z lekarzy zatrudnionych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu nie powoływał się podczas wykonywania swoich obowiązków na tzw. klauzulę sumienia – twierdzi szpital. Od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2020 r. zaostrzył przepisy aborcyjne, w elbląskiej placówce dokonano trzy terminacje ciąży.

W ubiegłym tygodniu w kilkudziesięciu miastach w Polsce odbyły się pikiety po śmierci 33-letniej Doroty, która będąc w 20. tygodniu ciąży zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Lekarze czekając na obumarcie płodu, nie zdecydowali się na aborcję, kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Pikieta odbyła się również po Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu.

- Spotykamy się przed szpitalem wojewódzkim, bo jest to symboliczne miejsce. Kobiety giną w związku z ciążą w szpitalach, a nie w domu. To ważne, aby pokazać, co o tym myślimy – mówiła wówczas Izabela Daciuk, organizatorka elbląskiej pikiety.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na oddziale położniczo-ginekologicznym pracuje 22 lekarzy. Jak informuje biuro prasowe szpitala w odpowiedzi na nasze pytania, żaden z lekarzy nie powołał się, podczas wykonywania swoich obowiązków, na tzw. klauzulę sumienia.

- W związku z faktem, że lekarze z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wykonują zawód zgodnie, ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej, z należytą starannością i zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, w Szpitalu nie odnotowano przypadków, aby lekarz powołał się na klauzulę sumienia, co oznacza, nie udzielił świadczenia zdrowotnego – informuje szpital.

Z danych WSZ wynika, że od 22 października 2020 roku, kiedy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaostrzający przepisy aborcyjne, do końca 2022 roku w elbląskim szpitalu odbyło się 3889 porodów. W trzech przypadkach doszło do terminacji ciąży, czyli zabiegu aborcyjnego zgodnego z obowiązującym obecnie prawem.