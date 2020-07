Ta rozbudowa jest potrzebna wszystkim

Trwa rozbudowa Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak. W nowym skrzydle powstaje Oddział Pobytu Dziennego i plan jest taki, aby pacjenci mogli korzystać z niego pięć dni w tygodniu. Ta forma opieki niestety nie jest objęta refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, więc hospicjum przyda się teraz każda złotówka. Tym bardziej że z powodu pandemii odwołało ono Pola Nadziei, akcję charytatywną, która jest dużym finansowym wsparciem dla tej instytucji. Zobacz zdjęcia.

Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak od ponad trzydziestu lat zapewnia opiekę osobom ciężko chorym, a także ich rodzinom. Obecnie usługi są świadczone zarówno w domach pacjentów (w Elblągu i Pasłęku), a także w stacjonarnie przy ul. Toruńskiej. Przy hospicjum działa m.in. Poradnia Medycyny Paliatywnej i Zespół Wsparcia Osieroconych. Hospicjum prowadzi także opiekę domową nad pacjentami dorosłymi i dziećmi wentylowanymi mechanicznie. Każda z form opieki hospicyjnej jest bezpłatna.

Obecnie w hospicjum przyszedł czas na kolejne zmiany. - Jedną z form opieki, której nie refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia jest ta organizowana w ramach Oddziału Pobytu Dziennego. Oddział ten w naszym hospicjum funkcjonuje już ponad 20 lat. Obecnie raz w tygodniu pacjenci są dowożeni na spotkania, w trakcie których mają zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, mają także zapewnione porady lekarskie i zabiegi pielęgniarskie, wszystko w zależności od potrzeb. Mają także zapewniony posiłek i słodkości, mogą uczestniczyć we mszy świętej. Chcemy, aby ta opieka była jeszcze lepsza, dążymy więc do stworzenia kompleksowego Oddziału Pobytu Dziennego z dedykowanym personelem i infrastrukturą. Stąd pomysł na rozbudowę - mówi dr Wiesława Pokropska, dyrektor hospicjum.

Plan jest taki, aby Oddział Pobytu Dziennego funkcjonował pięć dni w tygodniu.

- W nowym oddziale znajdzie się sala chorych z trzema łóżkami oraz węzłem sanitarnym, sala terapii zajęciowej i muzykoterapii, sala pobytu dziennego z aneksem kuchennym, gabinet zabiegowy oraz toaleta z prysznicem przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby Oddział Pobytu Dziennego w nowym miejscu funkcjonował pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15. Z pobytu jednorazowo mogłoby korzystać kilkunastu pacjentów. Dodatkowo w dobudowanym skrzydle mieściła będzie się nowa kuchnia Oddziału Stacjonarnego, a w miejscu dotychczasowej zaprojektowano sale łóżkowe. Projekt zakłada także rozbudowę sali rehabilitacyjnej. W planach ujęto też prace remontowe - podkreśla dr Wiesława Pokropska.

Rozbudowa została wyceniona na 4 mln złotych.

- Nasz dom hospicyjny użytkujemy intensywnie od 10 lat, to spowodowało konieczność radykalnego odświeżenia, dokonania kompleksowych napraw, wymiany posadzek i przebudowy. Część remontu została już przeprowadzona, na jesień zaplanowana jest część druga. Sama rozbudowa została wyceniona na 4 mln zł. Ile będzie kosztowała finalnie? Tego jeszcze nie wiadomo. Pieniądze na pierwszy etap prac Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego zbierało od kilku lat. Pochodzą one z darowizn 1 procenta podatku oraz innych darowizn, zbiórek publicznych, kwest prowadzonych podczas akcji Pola Nadziei - wylicza dyrektor hospicjum.

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa kwietniowe Pola Nadziei nie odbyły się.

- Sytuacja epidemiologiczna zmieniła nasze plany i nadzieje w nich pokładane. Musieliśmy odwołać akcję Pola Nadziei, podczas której miały odbyć się kwesty, festyn rodzinny i II Bieg Nadziei. To dla nas ogromny cios, bo koszty spowodowane zwiększoną ochroną drastycznie wzrosły, podczas gdy wpływy zmalały. Nie wiemy jeszcze, ile złotówek wpłynie z rozliczeń z fiskusem, ale z całą pewnością będziemy cieszyć się każdą jedną, jak zawsze. Możemy natomiast przywołać kwotę, którą opublikowało ministerstwo w 2019 roku: to 484.328 zł z rozliczeń podatników za 2018 rok. Serdecznie zachęcamy do wspierania naszego hospicjum, darowizną finansową czy też darami rzeczowymi. Jak można to zrobić? Wszystkie informacje znajdują się na naszych stronach: www.ehospicjum.pl oraz profilu hospicjum na Facebooku - mówi Anna Podhorodecka, koordynatorka akcji charytatywnych w hospicjum.

Już dzisiaj warto również pomyśleć nad przekazaniem w przyszłym roku 1 procenta podatku na rzecz elbląskiego hospicjum.