Tajemnice ceny benzyny

Za litr benzyny w różnych miastach zapłacimy różna cenę. Od czego ona zależy? Próbowaliśmy to wyjaśnić.

Dlaczego w Gdańsku paliwo jest tańsze niż w Elblągu? - z takim pytaniem zwrócił się do nas jeden z czytelników.

Dziś (11 marca) przed południem zrobiliśmy sobie wycieczkę po elbląskich stacjach paliw funkcjonujących pod markami dużych koncernów paliwowych. Benzyna Pb 95 od 6,24 zł za litr do 6,29 zł. Z jednym wyjątkiem – znaleźliśmy też na jednej stacji dużo poniżej 6 zł (ale to stacja działająca pod marką hipermarketu). Dla porównania – na losowej stacji w Gdańsku działającej pod marką koncernu – 6,19 zł za litr.

Na cenę paliwa składają się koszty zakupu, podatki i opłaty parapodatkowe, koszty utrzymania stacji oraz zysk sprzedawcy.

Z czego mogą wynikać tak duże różnice pomiędzy poszczególnymi miastami? Szczegóły dotyczące ustalania konkretnych cen są jedną z najbardziej ściśle chronionych tajemnic. Znaczenie może mieć chociażby fakt, jak daleko jest następna stacja, odległość obiektu do aglomeracji, węzłów komunikacyjnych, różnice w koszcie utrzymania stacji, czy placówka pozycjonuje się jako „tania” czy też w segmencie „premium”. Pewną ciekawostką jest fakt, że zdaniem ekspertów, koszt transportu benzyny w cysternach nie odgrywa dużej roli w kontekście ustalania ceny detalicznej. - Baz paliwowych, czyli tzw. nalewaków, jest wiele w różnych częściach Polski. Koszty transportu w odległości 100 km od nalewaka są tak naprawdę niewielkie. Przyjmując skrajnie wysokie koszty transportu, na przykład 1000 zł za cysternę, która przewozi 35 tys. litrów paliwa, wychodzi 2-3 gr w przeliczeniu na litr - wylicza Dawid Czopek, ekspert rynku paliw w tekście "Paliwo droższe, bo świeże"? Ekspert wyjaśnia, jak stacje paliw ustalają ceny” opublikowanym na portalu money.pl

fot. Anna Dembińska

Zdaniem eksperta, to właśnie najbliższa konkurencja ma największe znaczenie w procesie kształtowania się cen na poszczególnych stacjach. Znaczenie może mieć również wysokość marży na produktach paliwowych i pozapaliwowych. „Stacja paliw zarabia na sprzedaży paliwa stosunkowo niewiele w porównaniu do całkowitej ceny, którą płacimy przy dystrybutorze. Ile zarabia stacja paliw na litrze? Marża na litrze paliwa wynosi od 5 do 30 groszy, w zależności od lokalizacji, konkurencji i bieżących warunków rynkowych. Choć na pierwszy rzut oka może to wyglądać na niską kwotę, warto pamiętać, że marża stanowi jedynie mały procent całej ceny paliwa. Reszta ceny to głównie podatki, opłaty i koszty logistyczne.” - możemy przeczytać na portalu pewnafranczyza.pl.

Zaglądamy w okolice Elbląga. Na losowej stacji w Braniewie działającej pod szyldem koncernu za litr Pb 95 zapłacimy 6,25 zł; w Młynarach (stacja „niesieciowa”) - 6,15 zł.