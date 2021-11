Targowisko zmieni się w sportowy plac

Władze Pasłęka zdecydowały się na likwidację miejskiego targowiska. Umowy z dzierżawcami pawilonów zostały po negocjacjach przedłużone do końca czerwca przyszłego roku. W miejscu rynku ma powstać plac sportowy i rekreacyjny.

Targowisko w Pasłęku przy ul. Władysława Jagiełły powstało w latach 80. dwudziestego wieku. - Odpowiadało realiom gospodarczym tamtych lat. Obecnie praktycznie nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w formie szczątkowej. Wszystkie pawilony są całkowicie wyeksploatowane i nadają się do rozbiórki. Jest to ostatnie miejsce w centrum miasta, które pod względem zagospodarowania i estetyki budzi uzasadnione zastrzeżenia mieszkańców i gości Pasłęka - informuje Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka

W miejscu obecnego targowiska ma powstać plac sportowo-rekreacyjny. - Koncepcja zagospodarowania terenu obecnego targowiska miejskiego w Pasłęku zakłada wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego, miejsc do odpoczynku, ciągów pieszych, placu z miejscami postojowymi i dojazdu o łącznej powierzchni 2290 m kw, a także wydzielenie dwóch działek o powierzchni 309 m kw i 751 m kw, przeznaczonych do zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - informuje burmistrz.

Przypomnijmy, że władze Pasłęka prowadziły wielokrotnie negocjacje z dzierżawcami pawilonów na targowisku, którzy sprzeciwiali się jego likwidacji. Pierwsze takie spotkanie odbyło się jesienią 2015 roku, na którym przedstawiono wstępną koncepcję zagospodarowania targowiska. Wiosną 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie, poprzedzone zbieraniem przez Urząd Miejski uwag. Wpłynęły wówczas dwie taki uwagi od mieszkańców. Ostatecznie władze Pasłęka zdecydowały się na likwidację targowiska.

- Poinformowano wszystkich dzierżawców prowadzących działalność w pawilonach handlowych przy ul. Jagiełły, iż w związku z planowanym zagospodarowaniem działki nr 233 zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku oraz projektu zmian do tego planu, umowy dzierżawy będą mogły być przedłużone do 31 grudnia 2020 roku, natomiast po tym terminie umowy nie będą przedłużane. Jednak rozumiejąc potrzeby dzierżawców i przychylając się do ich prośby oraz aby umożliwić im działalność w pawilonach handlowych w okresie wiosennym, umowy dzierżawy zostały przedłużone do końca czerwca 2021 roku, który miał być terminem ostatecznym – informuje Wiesław Śniecikowski.

Przedsiębiorcy poprosili o dalsze przedłużenie umów, na co urząd zgodził się. Ostateczny termin to 30 czerwca 2022 roku,

- Część dzierżawców nie była zainteresowana przedłużeniem umów. Obecnie umowy dzierżawy z terminem do 30 czerwca 2022 roku zawarte są z ośmioma osobami w tym z dwiema osobami nie będącymi mieszkańcami gminy Pasłęk. W związku z powyższym, obowiązujący termin zawartych umów dzierżawy pod pawilonami handlowymi przy ul. Jagiełły jest ostateczny. W przyszłym roku zostanie wykonany podział geodezyjny i część terenu zostanie przygotowana do sprzedaży, natomiast pozostała część w kolejnych latach zostanie zagospodarowana zgodnie z opracowaną koncepcją – informuje burmistrz Pasłęka.