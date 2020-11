Telefon zaufania dla elblążan na czas pandemii

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu uruchamia od 17 listopada dyżury psychologa, pedagoga rodzinnego i prawnika w formie telefonu zaufania dla mieszkańców potrzebujących specjalistycznego wsparcia w sytuacji pandemii.

Nie radzisz sobie z edukacją zdalną swoich pociech? A może po prostu odczuwasz depresyjny nastrój podczas panującej pandemii? Nie bój się korzystać z profesjonalnej pomocy. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dzięki pozyskanej dotacji w ramach programu „Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji uruchamia telefoniczne i anonimowe wsparcie dla dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Dzieci i ich rodzice/opiekunowie będą mieli okazję kontaktować się ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem i prawnikiem, gdy będą potrzebować wsparcia i rozmowy o tym, co jest dla nich ważne lub sprawia im kłopot w obecnej sytuacji pandemii. Podczas dyżurów specjalistów będzie udzielana pomoc młodym i ich rodzinom dotycząca doświadczanych trudności w sytuacji kryzysowej, jaką jest pandemia. Z porady będzie można skorzystać kontaktując się z danym specjalistą pod nr telefonu: 574 694 774.

Specjaliści będą przyjmować trzy razy w tygodniu w następujące dni:

psycholog: piątek od godz. 10.00 do 12.00, pedagog rodzinny: wtorek od godz. 17.00 do 19.00 i prawnik czwartek od godz. 10.00 do 12.00. Wsparcie w takiej formie będzie uruchomione od 17 listopada i będzie czynne do końca kwietnia 2021 r.

Zaprojektowana forma wsparcia (telefon zaufania) umożliwi aktywne wspieranie odbiorców pomocy w trudnej sytuacji, jaką jest obecnie panująca epidemia.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.