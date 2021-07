Tour de Konstytucja przyjedzie do Elbląga

Elbląg znalazł się wśród około 80 miejscowości w kraju, do których zawita Tour de KonstytucjaPL. - Bardzo nam zależy, by to wydarzenie było kompletnie apolityczne. Chcemy przybliżyć mieszkańcom zagadnienie związane z prawami obywatelskimi, prawami człowieka. Pokazać, w jaki sposób konstytucja funkcjonuje w życiu każdego obywatela – mówią organizatorzy elbląskiego wydarzenia, które odbędzie się 18 lipca na placu Kazimierza Jagiellończyka. Towarzyszyć mu będą artystyczne występy, prelekcje i spotkania ze znanymi prawnikami.

Na pomysł organizacji Tour de Konstytucja wpadł Robert Hojda, twórca Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Zgromadził wokół tej idei kilkanaście organizacji zajmujących się promowaniem idei społeczeństwa obywatelskiego, patronat nad cyklem objął Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

„W 2021 roku mija setna rocznica uchwalenia pierwszej pełnej Konstytucji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Uczcimy ją dwumiesięczną podróżą kapsuły z egzemplarzem Konstytucji, a towarzyszyć nam będą ludzie, którzy demokrację mają w sercu” – czytamy na stronie internetowej projektu.

Tour de Konstytucja wyruszył 4 czerwca z Radomia, odwiedził już kilkadziesiąt miejscowości w kraju. 16 lipca ma być w Pasłęku, 17 lipca – w Gdańsku, 18 lipca – w Elblągu i Olsztynie.

- Elbląska edycja odbędzie się na placu Jagiellończyka, początek o godz. 11. Główny organizator Robert Hojda przyjedzie do Elbląga tour busem z egzemplarzami konstytucji. Planujemy spotkanie z sędzią Pawłem Juszczyszynem i innymi osobami, które propagują ideę znajomości konstytucji w naszym kraju. Będą również występy artystyczne, prelekcje. Będzie ciekawie, naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, także młodzieży, by wiedziała, jakie prawa wypływają dla niej z konstytucji – zaprasza Michał Bober, jeden z organizatorów Tour de Konstytucja w Elblągu, na co dzień sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

- Bardzo zależy nam na tym, by całe nasze elbląskie wydarzenie było kompletnie apolityczne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by odpolitycznić słowo „konstytucja”. Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom Elbląga zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym, prawami człowieka, z prawami obywatelskimi, ale w formie zupełnie oderwanej od polityki. - dodaje Paweł Rodziewicz, jeden z organizatorów, na co dzień miejski rzecznik praw konsumentów. - Chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób konstytucja funkcjonuje w życiu społecznym, będziemy na ten temat prezentować krótkie prelekcje. Przygotowujemy także program kulturalno-rozrywkowy oraz grę miejską, która oczywiście będzie nawiązywać ściśle do zapisów konstytucji.

Elbląskie wydarzenie przygotowuje kilkanaście osób. Są wśród nich prawnicy, ale także osoby znane z wcześniejszych protestów w obronie Trybunału Konstytucyjnego czy wolnych sądów.

- Zadaniem tego przedsięwzięcia jest to, by odczarować konstytucję. By to nie była księga zakazana, jak chcieliby rządzący. Konstytucja to nasza tarcza przez opresyjną władzą, skądkolwiek ona jest. Przed poprzednią, obecną, następną. Chodzi o to, by konstytucja nie była tylko pustym słowem, stoją za nią konkretne przepisy – mówi Leszek Kotyński, jeden z organizatorów elbląskiego wydarzenia.

Tour de Konstytucja w Elblągu odbędzie się 18 lipca na placu Kazimierza Jagiellończyka w godz. 11-18. Uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatne egzemplarze polskiej konstytucji. Osoby chcące wesprzeć to przedsięwzięcie, mogą to zrobić za pośrednictwem zbiórki w Internecie.