Tramwaje linii Elbląg-Bydgoszcz

- Przy parku trampolin na ul. Zygmunta Augusta ustawiony został stary tramwaj. Przypomina o historii budynku, który był pierwszą zajezdnią tramwajową w Bydgoszczy – podaje strona bydgoszcz.pl. Czemu o tym piszemy? Jeszcze niedawno tym tramwajem... jeździli elblążanie. Do Bydgoszczy trafiły zresztą dwa egzemplarze "Helmuta".

Jak podaje oficjalny serwis internetowy Bydgoszczy, znajdująca się tam hala z wejściem od strony ul. Zygmunta Augusta i przylegająca do ul. M. Langiewicza to dawna zajezdnia tramwajowa.

- Budynek powstał w 1888 roku, kiedy to w Bydgoszczy uruchomiono sieć tramwajów konnych – podaje strona. Tamtejsze zabudowania były m. in. stajniami, bo do 1896 roku wagony ciągnęły właśnie konie. Gdy w 1959 r. uruchomiono w Bydgoszczy nową zajezdnię, dawna została zaadaptowana na warsztaty naprawcze, zamknięto je w 1997.

W 2016 roku powstał tam park trampolin.

"Helmut" na ulicach Elbląga, sierpień 2016. Fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl

- Inwestor wzmocnił i oczyścił ściany, przebudował dach oraz wstawił nową stolarkę okienną i drzwiową. Budynek został ocieplony od wewnątrz oraz wyposażony w nowe instalacje. Inwestorowi udało się przebudować obiekt zachowując historyczną bryłę oraz część detali – podaje bydgoszcz.pl. Pod koniec 2021 r. stanął tam 40-letni tramwaj, Düwag M8C, w Polsce nazywany często "Helmutem", sprowadzano go do kraju przede wszystkim w latach 90'. Helmut, o którym mowa, od 1977 roku kursował w Mülheim an der Ruhr.

- W 2016 roku kilka pojazdów wycofywanych z niemieckiego miasta sprowadziły Tramwaje Elbląskie, które po kilku latach wraz z wymianą taboru również wycofano z użytku – czytamy. Teraz stały się ciekawostką przypominającą o historii Bydgoszczy i... pomocą dydaktyczną. Jeden elbląski "Helmut" trafił bowiem do technikum kolejowego w Bydgoszczy. Więcej przeczytamy na bydgoszcz.pl.

Dodajmy, że wagony od Tramwajów Elbląskich zakupiła bydgoska firma Trans-Mot, łącznie za 93 tys. zł.

- Ewentualny koszt ich modernizacji byłby większy niż zakup nowych - podkreśla Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.