"Trzeba dobrze wykorzystywać swój czas" (Piękni dwudziestoletni, odc. 3)

Z okazji 20-lecia portElu przedstawiamy równolatków naszej gazety pochodzących z Elbląga. Tym razem zapraszamy na spotkanie z Zofią Szawarą.

Zofia Szawara jest absolwentką II LO w Elblągu, obecnie studiuje w WSB w Gdańsku.

- Bardzo dobrze wspominam czas szkoły średniej, lubiłam swoją szkołę. Nie tyle samą naukę, co atmosferę – podkreśla. - Można było tam zawiązać jakieś przyjaźnie czy mieć dobre relacje z nauczycielami. Jak tylko jestem w Elblągu, staram się odwiedzać to miejsce. Te relacje ze szkoły średniej cały czas pielęgnuję. Aktualnie studiuję w Gdańsku i mieszkam tam razem z moją koleżanką z liceum. Cały czas mam też kontakt z kilkunastoma osobami z LO.

Zofia w Trójmieście studiuje psychologię kliniczną z psychoterapią.

- A teraz, na czas wakacji, podjęłam pracę w restauracji – zaznacza. - To często duży wysiłek, ale jest też bardzo sympatycznie. Nie szkoda mi moich wakacji, bo więcej wolnego mieliśmy w związku z nauczaniem zdalnym. Teraz trzeba się wziąć do pracy. Trzeba dobrze wykorzystywać swój czas – podkreśla.

Według Zofii Szawary wspomniane nauczanie zdalne na I roku studiów wcale nie było takie proste.

- Było trudno przede wszystkim pod względem braku możliwości zżycia się ze swoim rocznikiem na studiach, nie jeśli chodzi o samą naukę – mówi. - Przy różnych zadaniach grupowych było wyzwaniem jakoś się ze sobą dotrzeć, współpracować. Na szczęście udało się od czasu do czasu spotkać osobiście, więc choć bywało po tym względem trudno, to nie było źle.

Zofia w wolnym czasie prowadzi z kolegą kanał youtube'owy „Co ja mam w głowie?”

- Nagrywamy w wolnym czasie filmy humorystyczne, satyryczne. Teraz rozszerzyliśmy swoją działalność o filmowanie z drona, podjęliśmy też współpracę z fundacją Helisa zajmującą się różnymi projektami marketingowymi. Muszę przyznać, że jakoś odnajduję się w tej rzeczywistości marketingowej, działaniach w mediach społecznościowych, a także w scenopisarstwie. Kręci mnie poznawanie, jak to wszystko działa.

Skąd więc taki a nie inny kierunek studiów?

- Psychologia daje ogromne możliwości, nie tylko jeśli chodzi o prowadzenie gabinetu, pracę w szkole itp. - zaznacza studentka. - To dziedzina, która pokazuje, jak myśli człowiek. Co powoduje, że coś obejrzy, kupi, kliknie, zobaczy, udostępni, skomentuje w ten czy inny sposób? To wszystko bardzo mocno wiąże się z psychologią.

Elblążanka zastrzega jednak, że nie dąży do tego, by umieć manipulować ludźmi.

- Przede wszystkim chciałabym pomagać innym. Z roku na rok jesteśmy coraz słabsi psychicznie, a pandemia też swoje zrobiła – podkreśla. - Warto poukładać sobie nasze codzienne życie, uspokoić je, a w tym może nam pomóc właśnie psycholog.

Zofia Szawara urodziła się w Elblągu i – jak podkreśla – wraca tu, kiedy tylko może. Zamierza też wrócić do swojego rodzinnego miasta po studiach.

- Bardzo to miasto kocham, jestem z nim bardzo związana. Mam stąd wiele wspaniałych wspomnień, zwłaszcza związanych z rodziną, a uważam się za bardzo rodzinną osobę. To miasto ma też potencjał, który, mam wrażenie, dopiero powoli się wydobywa. Warto w ten potencjał na różne sposoby inwestować.