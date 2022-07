Trzydziesty raz na Jasną Górę z Elbląga

Wkrótce kolejna, już XXX Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. 28 lipca o poranku pątnicy wyruszą z elbląskiej katedry.

Obok pieszej pielgrzymki ponownie odbywa się też pielgrzymka rowerowa do Częstochowy, w dniach 5-11 sierpnia. Hasło tegorocznego pielgrzymowania to "Chcemy ujrzeć Jezusa".

- Jak co roku było kilka propozycji hasła, wybrano słowa z Ewangelii wg św. Jana. Chcemy zwrócić w tym roku uwagę na to, by dostrzegać Pana Boga w świecie, który nas otacza – tłumaczy ks. Marek Sadłocha, dyrektor Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej.

W związku z jubileuszem szczególnym momentem tegorocznej pielgrzymki ma być msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, na którą zaproszeni są wszyscy pielgrzymi, którzy przez ostatnie trzy dekady szli na Jasną Górę z diecezji elbląskiej.

- Chcemy w ten sposób dziękować za trzydzieści lat wspólnego pielgrzymowania i trzydzieści lat tworzenia tego dzieła, jakim jest elbląska pielgrzymka – mówi dyrektor EPP. Dodaje, że w tym roku organizatorzy spodziewają się ok. 350 pielgrzymów na szlaku. Z elbląskich parafii wychodzą trzy grupy pielgrzymkowe, z całej diecezji sześć.

Co jest potrzebne, żeby pielgrzymować na Jasną Górę?

- Przede wszystkim chęć – odpowiada krótko ks. Sadłocha. - Do tego pewna cierpliwość do fizycznej i duchowej pracy nad sobą, czas pielgrzymki jest wymagający właśnie fizycznie i duchowo – dodaje. Cel pielgrzymowania? Dyrektor pielgrzymki podkreśla, że ono zawiera się właśnie w haśle XXX Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej.

- Chcemy ujrzeć Jezusa. Ten czas dwóch tygodni, wyciszenia się, zatrzymania się w swoich obowiązkach, wyłączenia z codzienności w pracy, to zupełnie inny czas w życiu, wejścia w swoje serce – mówi.

Pielgrzymka to też wyzwanie organizacyjne.

- Na pielgrzymce byłam wiele razy, ale szłam wtedy z całą grupą. W tym roku dostałam propozycję innego zadania, bycia kwatermistrzem – mówi Dorota. - To całkiem inna forma pielgrzymowania, inna forma rekolekcji. Zadaniem kwatermistrza jest zadbać o grupę. O posiłki na trasie, noclegi, sprzątanie, czasem gotujemy czy po prostu robimy zakupy. Cały czas jesteśmy pod telefonem i do dyspozycji naszych pielgrzymów. Wstajemy przed wszystkimi pielgrzymami i zasypiamy jako ostatni, a o sferę duchową musimy dbać sami. Dlaczego się zgodziłam? Po pierwsze to coś nowego, okazja do pokonywania swoich lęków i słabości. Po drugie jest to okazja do pomocy innym – tłumaczy.

Na pielgrzymkę "chyba 13 raz" idzie Ania. Jakie ma powody, by znów iść do Częstochowy?

- Idę, bo pielgrzymka jest jubileuszowa, idę, bo mam dużo modlitewnych intencji i chcę je zanieść do Matki Bożej – odpowiada. Jak się przygotowuje do pielgrzymki? - Dużo spaceruję. Nie myślę o tym, co trzeba zabrać w trasę, bo to mam już od lat wypracowane – podkreśla. Dodaje jednak, że dołączy do pątników dopiero na drugą połowę pielgrzymki, bo wcześniej musi być w pracy.

Pielgrzymi z diecezji elbląskiej mają dotrzeć na Jasną Górę 11 sierpnia.