Tu nie będzie wody

Chodzi o budynki przy ulicach: Kossaka nr 3, 5, 7; Mikołaja Kopernika; Fryderyka Chopina od nr 1 do nr 8; Królewieckiej (numery parzyste od nr 96A do nr 100); Jana Bażyńskiego numery parzyste od nr 2 do nr 6.

Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).