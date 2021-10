Ulica ks. Mieczysława Tylutkiego?

Niedawno miasto ogłosiło przetarg na wykonanie projektu drogi, która połączy ulicę Legionów z ulicą Częstochowską. W parafii pw. św. Brata Alberta zrodziła się inicjatywa, by nazwać ją imieniem jej zmarłego proboszcza, ks. Mieczysława Tylutkiego, o czym poinformował nas jeden z naszych Czytelników.

Tę informację potwierdza proboszcz parafii, ks. Jerzy Urbanik.

- Jest taka propozycja – przyznaje salwatorianin. - Podpisy zaczniemy zbierać od przyszłej niedzieli, 17 października.

Skąd pomysł na takie upamiętnienie ks. Tylutkiego?

- Ks. Mieczysław był proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta, a gdy objął tę parafię, znacznie przyczynił się do budowy naszego kościoła, która trwała od 1984 r. W zasadzie przywrócił ludziom nadzieję, że duży kościół, który był zaplanowany dla parafii, będzie można wybudować – tłumaczy ks. Urbanik. - Bardzo mocno przyczynił się nie tylko do budowania kościoła jako świątyni, ale też Kościoła jako wspólnoty w naszej parafii – podkreśla. - To główne powody, by uhonorować ks. Tylutkiego. Ta lokalizacja to oczywiście propozycja z naszej strony jako parafii, dlatego, że ta ulica miałaby powstać niedaleko naszej świątyni.

Ks. Mieczysław Tylutki. Fot. strona parafii pw. św. Brata Alberta

Ks. Mieczysław Tylutki urodził się 19 czerwca 1967 r. w Złotoryi. Po maturze wstąpił do salwatorianów, w 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie. Do Elbląga trafił w 2008 r., był tutaj m. in. proboszczem parafii, dziekanem jednego z dekanatów, kapelanem w szpitalu wojewódzkim i diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia.

- Ks. Mieczysław Tylutki umiejętnie łączył zadania duszpasterskie i te związane z nadzorowaniem plac budowlanych – czytamy o nim na stronie parafii. Salwatorianin zmarł 5 listopada 2018 r. po ciężkiej chorobie.

- Zawsze był oddany młodzieży. Rozpoczął działalność Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Był oddanym budowniczym kościoła. Sam nadzorował jego budowę i brał czynny udział w pracach budowlanych, przewożąc taczką cegły. Zaowocowało to przeniesieniem się kilka lat temu parafii z drewnianego kościoła do nowej świątyni. Był zaangażowany w duszpasterstwo rodzin – tak pisaliśmy o nim na portEl.pl.

Przypomnijmy, że do ewentualnego powstania nowej ulicy w mieście na pewno upłynie jeszcze trochę czasu. Oferty w przetargu na wykonanie projektu drogi firmy mogą składać do 15 października. W budżecie miasta ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wpisano jeszcze wydatków na wykonanie takiej ulicy.

Jeśli wniosek o nadanie nazwy ulicy wpłynie do ratusza, najpierw będzie się nim zajmować komisja ds. nazewnictwa.