Uroczystość weterana z Virtuti Militari

3 grudnia odbędzie się uroczystość z okazji 35. rocznicy śmierci i oznaczenia tabliczką „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Polski” grobu płka Bronisława Schlichtinera, odznaczonego dwukrotnie Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Termin: 3 grudnia godz. 10, miejsce: Krzyż Katyński na cmentarzu przy ul. Agrykola. Program: przejście do grobu płk Bronisława Schlichtinera, rys historyczny o płk Schlichtingerze, oznaczenie grobu tabliczką „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Polski”, oddanie hołdu i zapalenie zniczy.

Bronisław Schlichtinger urodził się w Stanisławowie 29 sierpnia 1900 roku. Zmarł 3 grudnia 1989 roku w Elblągu. Mija trzydzieści pięć lat, jak nie ma go wśród nas. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i weteranem wojny obronnej w 1939 roku. Odznaczony: dwukrotnie Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Dostał się do niemieckiej niewoli. Po powrocie do kraju należał do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przyjął pseudonim „Sławogórski”, ponieważ walczył w obronie wsi Sławogóra we wrześniu 1939 roku.