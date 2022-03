Usłyszeć słowo „mama”. Pomoc w leczeniu Wiktora

Wiktor urodził się w 36 tygodniu ciąży, z wrodzoną wadą serca. Dziś ma ponad 4 lata, chodzi do przedszkola nr 15 w Elblągu... i bardzo potrzebuje wsparcia w rehabilitacji.

O Wiktorze dowiadujemy się, że urodził się w 36 tygodniu ciąży, z wrodzoną wadą serca: okienko aortalno-płucne oraz przerwany łuk aorty i z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia. Już na starcie swojego życia zmierzył się z operacją na otwartym sercu i powikłaniami po niej, zapaleniem jelit, walką z niewydolnością krążenia... Chłopiec ciągle wymaga konsultacji i pomocy kardiologicznej, chirurgicznej, laryngologicznej, logopedycznej i tak dalej...

- Prywatnie chodzimy do logopedy dwa razy w tygodniu, koszt miesięczny to około 570 zł – przyznaje pani Olga, mama Wiktora. - Jeździmy 1-2 razy w tygodniu do Gdańska na rehabilitację do Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, chodzimy na rehabilitację do ośrodka na ul. Polnej... - wymienia. - Co sześć tygodni jeździmy na ustawienia implanta słuchowego. Wiktor nic nie mówi, a my walczymy, żeby mógł coś powiedzieć. Moim marzeniem jest, żeby usłyszeć słowo "mama".

Rehabilitacja jest sprawą bardzo kosztowną, a przed Wiktorem wiele operacji i długa droga do zdrowia. Jak pomóc chłopcu? Jest podopiecznym Fundacji Avalon, można przekazać na niego 1 proc. podatku. W zeznaniu PIT należy złożyć wniosek o przekazanie jednego procenta na Organizację Pożytku Publicznego, wpisując:

KRS: 0000270809

Cel szczegółowy: Tazuszel, 14893

Inne formy pomocy, jak np. przelew BLIK-iem, na stronie fundacji.