W wielu miastach Polski – także w Elblągu – w mediach społecznościowych działają lokalne grupy inicjatywy "Uwaga, śmieciarka jedzie". Nie chodzi tu oczywiście o zejście z drogi nadjeżdżającemu pojazdowi, ale o ratowanie wyrzuconych, a wciąż mogących się komuś przydać, mebli i innych przedmiotów.

- Uwaga, śmieciarka jedzie to strona poświęcona śmietniskowym znaleziskom. Dla jednych jest źródłem zaopatrzenia w perły designu PRL, dla innych to dobre miejsce, by szybko pozbyć się rzeczy niepotrzebnych, a wciąż wartościowych. Ze względu na rozwój społeczności strona została podzielona na podstrony i grupy lokalne – czytamy na Facebooku inicjatywy. - Kto pierwszy, ten lepszy, byle nie śmieciarka.

Jak czytamy na stronie, grupy zrzeszają "fanów recyklingu, ponownego użycia, niewyrzucania, polowania na vitange (moda z drugiej ręki - red.) lub przerabiania śmieci na nowe funkcjonalne przedmioty".

Grupa ogólnopolska funkcjonuje od 2013 roku, z czasem zaczęły powstawać jej lokalne odsłony. Bodźcem dla założenia inicjatywy była chęć ratowania przed wyrzuceniem zabytkowych przedmiotów.

- Okno mojego niedużego mieszkania w pięknej dzielnicy Saska Kępa w Warszawie miało widok dokładnie na śmietnik. Saska Kępa to dzielnica stara, z tradycjami, mieszka w niej wiele starszych osób i na śmietniku pojawiały się często zabytki z międzywojnia i okresu PRL – pisze założycielka Uwaga, śmieciarka jedzie. Zaznacza, że z czasem pojawiło się wielu chętnych do ratowania takich znalezisk, a prócz mebli zaczęły się pojawiać na grupach także inne przedmioty.

Jakie są zasady inicjatywy? Na grupie nie sprzedaje się przedmiotów, można zamieszczać tylko oferty darmowego ich odstąpienia. Nie ma tu możliwości kupna, sprzedaży czy wymiany dóbr i usług. Osoba, która zabiera daną rzecz, ma obowiązek informować o tym grupę.

Oczywiście nie można na grupie umieszczać rzeczy, których oddawanie jest niezgodne z prawem lub regulaminem Facebooka – spis takich przedmiotów można znaleźć tutaj. Nie zamieszcza się też bonów czy pieczątek zniżkowych itp., nie informuje się o możliwości oddania zwierzaków.

Jak to działa w praktyce? Na grupie jej członkowie umieszczają opisy lokalizacji śmietnika, gdzie są dane przedmioty.

- Jeśli ma dla Ciebie znaczenie czy rzecz zdobędzie handlarz, czy osoba "w potrzebie" wrzuć zdjęcie bez adresu z dopiskiem "PRIV", dopisz dzielnicę i czekaj na zgłoszenia. Wybierz komu podasz adres wg Twojego uznania" – czytamy na stronie.

Istnieje też możliwość oddania niepotrzebnych rzeczy zainteresowanej osobie bezpośrednio, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (więcej tutaj).

- Znalazłeś/znalazłaś coś fajnego na śmietniku? Wrzuć na grupę. Koniecznie z lokalizacją skarbu (ulica/dzielnica) – czytamy na elbląskiej odsłonie Uwaga, śmieciarka jedzie. - Również mile widziane oferty niepotrzebnych starych mebli i rzeczy z domu lub linki do ogłoszeń lokalnych.