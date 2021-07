W dwie strony za wąsko

Mieszkańcy ul. Obrońców Pokoju chcieliby wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na tej ulicy. Niestety, szerokość ulicy na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Browarnej jest zbyt mała, żeby wprowadzić takie rozwiązanie.

Radna Halina Sałata złożyła interpelację do prezydenta Elbląga w sprawie wprowadzenia na ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Browarnej do ul. Poprzecznej ruchu dwukierunkowego. Z takim problemem do radnej zwrócili się mieszkańcy. „Wniosek swój uzasadniają utrudnieniami w poruszaniu się samochodami, szczególnie kiedy wiele razy muszą się przemieszczać przypadkach dowożenia i odwożenia osób niepełnosprawnych na rehabilitację czy wizyty u lekarzy lub po prostu w celach załatwienia różnych spraw osobistych“ - czytamy w interpelacji radnej.

Niestety, odpowiedź prezydenta nie daje nadziei. Na wzmiankowanym odcinku ulica jest... za wąska, żeby zmieściły się tam dwa samochody obok siebie. „Dotychczas ruch dwukierunkowy został wprowadzony na odcinku, na którym jest jest ona najszersza, czyli w rejonie skrzyżowania z ul. Poprzeczną. Na odcinku w kierunku ulicy Browarnej, szerokość miejscami ledwie przekracza 4 metry. Ta szerokość nie pozwala na wprowadzenie ruchu dwukierunkowego, bo zachodzi obawa, że jeden z mijających się pojazdów będzie zmuszony wjeżdżać na chodnik pogarszając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych“ - odpowiedział na interpelację Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

W związku z tym zmiany organizacji ruchu na tym odcinku na razie nie będzie.