W Elblągu ma być bardziej zielono

Podczas dzisiejszych (24 marca) obrad Komisji gospodarki i klimatu radni w niej zasiadający głosowali m. in. nad wnioskiem do prezydenta Elbląga dotyczącym miejskiej zieleni. To apel o realizację szeregu propozycji, które przygotowali miejscy urzędnicy z poszczególnych departamentów, a także ZZM.

Radni zawnioskowali o realizację szeregu działań związanych z zielenią w Elblągu. Chodzi o park kieszonkowy przy ulicy Legionów, deptak przy ul. Nowowiejskiej, betonową nieckę w parku Planty, park przy ulicy Rycerskiej (Plac Wolności), teren dawnej szkółki ruchu przy ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej.

Mowa o takich pracach jak wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, drzew, krzewów i rabat bylinowych. Radni wnioskują też o wymianę łąk kwietnych jednorocznych na łąki kwietne cebulowe (Armii Krajowej, Kilińskiego, Browarna-Mazurska, park generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Zmian miałoby się też doczekać miasteczko handlowe przy Armii Krajowej. Tu mogłoby dojść m. in. do usunięcia starego układu komunikacyjnego (placyków i alejek), a także o uzupełnienie istniejącej zieleni. W parku Generała Nieczuja-Ostrowskiego docelowo mogłyby zostać posadzone rośliny miododajne, zamontowane hotele dla owadów, pojawić rośliny stanowiące bazę pokarmową dla ptaków, zostać zamontowana atrapa rzeźbionego ula. Z kolei przy zbiegu Robotniczej i Browarnej miałoby dojść do przekształcenia części terenu w park kieszonkowy „w celu utworzenia wyspy zielonego relaksu z elementami infrastruktury wypoczynkowej”, ustawienia dodatkowej ławki etc.

„Komisja gospodarki i klimatu apeluje do prezydenta Elbląga o zagospodarowanie pod przestrzenie zielone terenów przedstawionych na jej posiedzeniu 24 marca 2025 roku przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Zarząd Budynków Komunalnych” – czytamy jeszcze w przegłosowanym wniosku.

Te dodatkowe tereny, o których mowa to części ulic Tamka, Janowska-Rycerska, dwie lokalizacje przy Robotniczej, Bażyńskiego, Płk. Dąbka, al. Armii Krajowej. Głosowanie wniosku, który został jednogłośnie poparty, poprzedziły prezentacje dyrektorów poszczególnych jednostek, którzy opowiadali o poszczególnych propozycjach i dyskusja radnych. Mówiono m. in. o znaczeniu Zielonego Budżetu, roli zieleni dla promocji i rozwoju miasta etc.