W Elblągu powraca jedyna ścianka wspinaczkowa w regionie

Niedawno na naszych łamach pisaliśmy o przełomie w sprawie ścianki wspinaczkowej w IV LO, która od dłuższego czasu była nieczynna, nad czym ubolewali pasjonaci wspinania w Elblągu. Jak się dowiadujemy, umowa o współpracy między Wspinalnią a Zespołem Szkół i Placówek Sportowych jest w trakcie przygotowania.

- Po długich, prawie rocznych i bardzo konstruktywnych rozmowach, do których doszło także dzisiaj, doszliśmy do osiągnięcia kompromisu – informowała 7 kwietnia na Facebooku Wspinalnia. - O otwarciu ściany (bo o tym mówimy) poinformujemy najszybciej, jak się da. Dziękujemy wszystkim razem i z osobna za wsparcie i dobre słowo – można było przeczytać w mediach społecznościowych firmy.

- Departament Edukacji UM informuje, że doszło do porozumienia z firmą Wspinalnia Elbląg sp. z o.o., a Zespołem Szkół i Placówek Sportowych. Umowa o współpracy jest w trakcie przygotowywania, jak również ustalane są szczegóły dotyczące wejść dla uczniów oraz szkoleń nauczycieli. Miesięczna opłata za wynajem to kwota 1000 zł. netto + 23 proc. VAT. Ścianka dostępna będzie dla wszystkich chętnych w ciągu tygodnia (poniedziałek-piątek) w godzinach 16-21, natomiast w weekendy od 13 do 21 - odpowiada na nasze pytania w sprawie ścianki Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.

Jak dowiadujemy się od Kacpra Synowieckiego ze Wspinalni, firma celuje w ponowne uruchomienie ścianki latem.

- Jesteśmy w trakcie opracowywania umowy co do kwestii finansowych wynajmu i spraw organizacyjnych - podkreśla Kacper Synowiecki. Zaznacza, że uruchomienie ścianki latem wynika ze spraw związanych z kwestiami bezpieczeństwa i koniecznymi przeglądami sprzętu, których wymaga ponowne uruchomienie obiektu.