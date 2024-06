Wakacje z Biegiem na 6 Łap

- Rozpoczęły się wakacje i urlopy, a my jak co miesiąc zapraszamy Was, tym razem na Lipcowy Bieg na 6 Łap – piszą organizatorzy tej inicjatywy. Odbędzie się 6 lipca w elbląskim schronisku OTOZ Animals.

Zapisy na Lipcowy Bieg na 6 Łap przyjmowane są drogę mailową pod adresem: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na nasz facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów nastapi w piątek poprzedzający bieg, tj. 5 lipca do godz. 15 bądź w przypadku zapisania się na bieg 30 osób. Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i powrotem (dystans spaceru ok. 5 km), ścieżkami Bażantarni. Regulamin wydarzenia

organizatorzy Biegu na 6 Łap