Warto zbierać zakrętki (i nie tylko)

Prawie 26 ton surowców wtórnych zebrali uczniowie szkół z Elbląga i okolicznych gmin biorących udział w XXV edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych. Dziś w elbląskim Zakładzie Utylizacji Odpadów odbyło się podsumowanie akcji.

Ta historia może mieć różny początek. Najczęściej podczas zakupów w sklepie kupujemy słodki napój gazowany w plastikowej butelce zamykanej plastikową nakrętką. Albo sok, płyn do prania, mleko... Ważne jest, aby zakrętka była plastikowa.

Zakrętka jest ważna dla uczniów. Kiedy już słodki napój gazowany (albo sok, mleko) zostanie wypity, butelka znajdzie swoje miejsce w koszu na odpady plastikowe (w tych miejscach, gdzie segreguje się śmieci, bo jak wiadomo różnie z tym bywa), zakrętka wpada do specjalnego pojemnika.

Zakrętka jest bowiem walutą. Kilkadziesiąt nakrętek można bowiem wymienić w szkole na pozytywny punkt z zachowania. Niestety, dla uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze, funkcjonuje limit punktów możliwy w ten sposób do zdobycia. Nie można przynieść tony zakrętek i w ten sposób „kupić” sobie wzorowe zachowanie. I tak chodzą dzieci z siatkami pełnymi nakrętek przez cały rok do szkoły.

Nie tylko nakrętki są szkolną walutą. Na punkty z zachowania można wymienić zużyte baterie, aluminiowe puszki, opakowania po kartonikach. Żarty, żartami, ale w zbiórka surowców wtórnych nie jest „sztuką dla sztuki”. To jeden z elementów edukacji ekologicznej mający zwrócić uwagę na konieczność segregacji odpadów.

- 25. edycja konkursu pokazuje, że to temat bardzo ważny. W dużej mierze postawiliśmy na edukację dzieci i młodzieży. Widzimy, że przynosi to skutki i rezultaty. Przekazując wiedzę najmłodszym, przekazujemy ją nie tylko im, ale też rodzicom. Widać, że w zbiórkę surowców są zainteresowane całe rodziny. O to nam chodzi, żeby ta akcja rozchodziła się jak najszerzej – mówił Andrzej Lemanowicz, dyrektor ZUO w Elblągu podczas dzisiejszej uroczystości rozdania nagród w edycji Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych.

Najłatwiej, oczywiście, zbierać nakrętki. „Początkowo powstaje z nich plastikowy granulat, z którego można wyprodukować nowe nakrętki, plastikowe obudowy urządzeń elektronicznych, a także opakowania i rury PCV.” - możemy przeczytać na stronie coca-cola.pl. Dlaczego warto zbierać baterie? Wyjaśnia strona zbierajbaterie.pl: „Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.”

W XXV edycji konkursu wzięły udział 52 placówki oświatowe z Elbląga, Gronowa Elbląskiego, Tolkmicka, Markus i Milejewa. Uczniowie zebrali prawie 26 ton surowców wtórnych. Najwięcej, oczywiście, było plastikowych zakrętek – prawie 19,5 tony. Najlepsze szkoły otrzymały nagrody pieniężne oraz inne wyróżnienia.

Warto też zwrócić uwagę, że na terenie miasta znajdują się specjalne pojemniki na plastikowe zakrętki oraz inne odpady nadające się do recyklingu.

Laureaci:

Placówki miasta Elbląg

I miejsce: 2 tys. zł, II miejsce: 1700 zł, III miejsce: 1300 zł.

Przedszkola: 1) nr 17, 2) nr 26, 3) nr 5

Szkoły Podstawowe: 1) SP nr 25, 2) SP nr 6 oraz SP nr 18, 3) SP nr 4

Szkoły średnie i ośrodki: 1) SOSW nr 2, 2) PSONI, koło w Elblągu

Wyróżnienia Specjalne (700 zł):

Przedszkola: nr 3, Wiki, nr 13

Szkoły Podstawowe: SP nr 12

Wyróżnienia (500 zł)

Przedszkola: nr 11, nr 31, nr 29

Szkoły Podstawowe: SSP nr 3, SP nr 19

Szkoły średnie i ośrodki: SOSW nr 1

Nagrody dla placówek zostały ufundowane przez Gminy

Gmina Tolkmicko

Szkoła Podstawowa w Pogrodziu – 400 zł

Szkoła Podstawowa W Tolkmicku – 300 zł

Szkoła Podstawowa w Suchaczu – 300 zł

Gmina Gronowo Elbląskie

Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim



Gmina Markusy

Szkoła Podstawowa w Żurawcu (nagroda rzeczowa od ZUO)

Gmina Milejewo

Przedszkole w Milejewie

Szkoła Podstawowa w Milejewie

Najlepszy film przygotowało Przedszkole WIKI (400 zł) – emisja na antenie TRUSO.TV

Kapituła wyróżniła 2 filmy: SSP nr 3 oraz SP nr 4 (po 200 zł)

Za najlepszą bajkę uznano: pracę Przedszkola nr 3 – bajkę pt. „Przygoda butelki Zuzi” (400 zł) – publikacja na portEL.pl

Najlepsze puzzle: Przedszkole nr 21 (400 zł)

