Weź udział w konsultacjach w sprawie komunikacji miejskiej

Dziś (21 czerwca) rozpoczęły się konsultacje społeczne dot. komunikacji miejskiej. Podczas Dni Elbląga w specjalnie przygotowanym namiocie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej ankiety.

Pracownicy Biura Konsultacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej wraz z pracownikami ZKM czekają na elblążan dziś do godz. 18.00, w sobotę w godzinach od 10.00 do 18.00 i w niedzielę od godz. 11.00 do 17.00. W namiocie konsultacyjnym można również złożyć wniosek do 13 edycji Budżetu Obywatelskiego.

Ankietę dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej można również wypełnić elektronicznie na stronie Elbląg konsultuje, pod tym adresem

I etap konsultacji, który potrwa do 13 września to także wiele spotkań z mieszkańcami, z różnymi środowiskami społecznymi i zawodowymi, uczniami elbląskich szkół. W II etapie konsultacjom poddany zostanie przygotowany przez specjalistów projekt usprawnionej sieci komunikacyjnej. Model docelowy poznamy w maju przyszłego roku.

Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Rozmawiajmy o tym, jak komunikacja miejska w Elblągu ma wyglądać, jakie są problemy, co należy poprawić, a co działa dobrze. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.