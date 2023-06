Wiedza, pasja i skromność. Upamiętnili Wiesławę Rynkiewicz-Domino

"Konferencja poświęcona pamięci Wiesławy Rynkiewicz-Domino, historyczki sztuki, wieloletniej kustoszki Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, niestrudzonej badaczki dziejów Elbląga, autorki wielu publikacji poświęconych miastu" – to wydarzenie odbyło się dziś (2 czerwca) w elbląskim muzeum. Odsłonięto m. in. tablicę pamiątkową poświęconą Wiesławie Rynkiewicz-Domino.

- Skąd pomysł takiej konferencji? On się pojawił prawie natychmiast, po nieoczekiwanej, bardzo szokującej dla nas informacji o śmierci pani Wiesławy Rynkiewicz-Domino. Pojawił się, bo jako środowisko historyków elbląskich chcieliśmy pokazać, jak bardzo panią Wiesię szanowaliśmy, jak bardzo ją ceniliśmy - mówiła podczas dzisiejszego spotkania dr Elżbieta Paprocka, prezes elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. - Ta osoba to wspaniały przykład tego, że w obecnych czasach, w których tak bardzo mało ceni się autorytety, panią Wiesię ceniliśmy nie za tytuły, nie za stopnie, nie za stanowiska, nie za jakieś wpływy polityczne czy inne, tylko ceniliśmy ją za to, jakim jest fachowcem, ceniliśmy ją za to, że ma wiedzę, ma erudycję, ma pasję i tą wiedzą, erudycją i pasją z nami, historykami, się dzieli. Praktycznie nie ma takiej osoby wśród historyków, archeologów, która zajmując się historią Elbląga, z Wiesią by czegoś nie skonsultowała, jakichś problemów, wątpliwości... Przygotowując wystąpienie na dzisiejszą konferencję miałam taki moment, w którym pomyślałam: "a teraz to ja bym zadzwoniła do Wiesi i zapytała, co na ten temat sądzi" – przyznała Elżbieta Paprocka.

Życiorys Wiesławy Rynkiewicz-Domino przedstawiła Małgorzata Gizińska z elbląskiego oddziału PTH.

- Przez całe życie Wiesława Rynkiewicz-Domino była związana ze swoim rodzinnym miastem, Elblągiem i z muzeum elbląskim - podkreśliła. Przypomniała jej drogę życiową, zawodową i naukową. Wiesława Rynkiewicz-Domino ukończyła historię sztuki na wydziale historii UW, w 1986 roku zaczęła pracę w muzeum w Elblągu. Na przestrzeni lat zajmowała się tam przeważającą częścią zbiorów muzealnych niezwiązanych z archeologią i etnografią.

Wiesława Rynkiewicz-Domino, fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

- Była specjalistką nie tylko w dziedzinie historii sztuki, ale także historiografii oraz zasobów archiwalnych dotyczących Elbląga i regionu. Zawsze można się było zwrócić do niej z pytaniami – podkreślała Małgorzata Gizińska. Wielką pasją Wiesławy Rynkiewicz-Domino była architektura. - Zawdzięczamy jej opracowanie architektury zamku krzyżackiego w Elblągu, Gimnazjum Elbląskiego, Ratusza Staromiejskiego we współpracy współautorskiej z Mirosławem Marcinkowskim oraz browarnictwa we współpracy z Tomaszem Glinieckim. Pisała jeszcze o wielu innych zabytkach związanych z miastem i regionem, o dawnych elbląskich fontannach, domach letnich w Elblągu i okolicach, podelbląskich cmentarzach mennonickich i przemyśle ceglanym. Szczególnie bolało ją to, że wiele budynków znika z miasta, ulega zniszczeniu. Była również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego – zaznaczyła Małgorzata Gizińska w wystąpieniu. W latach 2004-2010 była prezesem lokalnego oddziału PTH. - Była również inicjatorką działalności kawiarenki historycznej Clio. Przez wiele lat była członkiem komitetu redakcyjnego Rocznika Elbląskiego – przypomniała jeszcze Małgorzata Gizińska. Do tego organizowała konferencje naukowe, szkoliła przewodników PTTK, zasiadała jako ekspert w komisjach konkursowych... Wymieniać można bez końca.

- Posiadając ogromną wiedzę, była jednocześnie osobą skromną i życzliwą wszystkim, z wielkim dystansem do świata, a przede wszystkim do siebie. Myślę, że wiele osób może podpisać się pod tym, że jej odejście jest niepowetowaną stratą dla Elbląga, którego przeszłość badała i propagowała - padło na koniec wystąpienia.

- Poza upamiętnieniem pani Wiesławy podczas konferencji mamy tutaj materialne upamiętnienie w lapidarium, w ogródku, który tak naprawdę był jej dziełem – mówił podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. W czasie dzisiejszego spotkania podkreślał, że liczni prelegenci, którzy wzięli udział w konferencji, a także uczestnictwo w niej zainteresowanych historią, pokazują, że pamięć o Wiesławie Rynkiewicz-Domino i jej wkładzie w badania i popularyzację historii Elbląga pozostają silne. Podczas konferencji o różnych aspektach lokalnej historii opowiadali dr Mirosław Marcinkowski, dr Elżbieta Paprocka, dr Jerzy Domino, Grzegorz Stasiełowicz, Piotr Adamczyk, prof. dr hab. Andrzej Groth, Bartłomiej Butryn, Bartosz Skop i dr Arkadiusz Wełniak.

Z pomocy i wiedzy śp. Wiesławy Rynkiewicz-Domino korzystaliśmy także przygotowując publikacje na portEl.pl. W jednej z naszych ostatnich rozmów opowiadała o napaści Krzyżaków na Elbląg przy okazji 500. rocznicy tego wydarzenia. Kustosz elbląskiego muzeum zmarła 8 czerwca 2021 r. Miała 62 lata.