Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci przyjeżdża do Elbląga

Fot. organizatora

W sobotę 12 lipca do Elbląga zawita Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci. Niemal setka Małych Fiatów pokonała 3500km wokół Bałtyku, by zbierać środki na dzieci poszkodowane w wypadkach, projekty edukacyjne oraz prewencję. Teraz konwój kontynuuje podróż przez Polskę i zawita do Elbląga, odwiedzając przystanek „Lata z Radiem”. Będzie to doskonała okazja, by spotkać się z legendami motorsportu oraz ambasadorami i uczestnikami Wyprawy.

Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci to projekt stworzony przez Sobiesława Zasadę, Rafał Sonika, Kajetana Kajetanowicza oraz dziennikarza motoryzacyjnego Marcina Małysza. Giganci motorsportu, do których dołączyli Longin Bielak, Maciej Wisławski, Bartosz Ostałowski, ale również Jan Mela, czy Remigiusz Wierzgoń, mają za sobą już dwie wyprawy. Pierwsza dojechała w 2023 roku z Bielska-Białej do Monte Carlo, zbierając ponad dwa miliony złotych dla dzieci. Trasa kolejnej prowadziła z Warszawy do Monte Cassino, a uczestnicy zebrali ponad pięć milionów złotych. W tym roku już po raz trzeci Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci walczy o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Na pierwszym planie jest pomoc dzieciom – najbardziej bezbronnym uczestnikom ruchu, którzy muszą polegać na odpowiedzialności dorosłych. To dla nich zbierane są środki na rehabilitacje, leczenie oraz terapie po wypadkach. Dla nich również i dla dorosłych przygotowywane są programy edukacyjne, finansowane z zebranych środków. Wreszcie z myślą o nich są finansowane elementy małej infrastruktury drogowej przy szkołach i przedszkolach. Wielka Wyprawa Maluchów w Elblągu W sobotę, 12 lipca do Elbląga przyjedzie Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci, a wraz z nią liczni ambasadorzy projektu, wśród których znajdą się tacy giganci polskiego motorsportu, jak Maciej Wisławski, Rafał Sonik, Bartosz Ostałowski, czy Gosia Rdest. Pośród uczestników pojawią się również: Staszek Karpiel, Zygmunt Chajzer, Piotr Głowacki, czy znany youtuber Remigiusz „Rezi” Wierzgoń, a także Robert Stockinger i Krystyna Sokołowska. Konwój Maluchów przyjedzie na miejsce przystanku „Lata z Radiem” (Plac przy katedrze) około 12:30. Będzie tam wówczas trwać piknik edukacyjny „Ale kosmos”. Każdy będzie mógł podejść do naszych Maluchów, posłuchać opowieści z wyprawy, porozmawiać z uczestnikami, czy zrobić sobie zdjęcia z ambasadorami. Na miejscu będzie prowadzona również zbiórka środków do puszek – w tym jednej umieszczonej na Maluchu przerobionym na pick-upa. Barwny konwój ruszy w dalszą drogę ok. 14:00. Wspomóż cel Wyprawy Warto również wspierać Wielką Wyprawę Maluchów dla Dzieci, ponieważ dobro najmłodszych – pokoleń, które będą stanowić o naszej przyszłości – stanowi dobro wspólne. To inwestycja w przyszłość. Zwłaszcza, że wszystkie środki zebrane podczas Wyprawy są dzielone pomiędzy cztery fundacje, które następnie realizują wyznaczone cele. Fundacja Intercars rozdziela środki w ramach programu grantowego „Drogowskaz”. Fundacja PZM przekazuje pieniądze na leczenie i rehabilitację dzieci, podczas gdy Fundacja Euvic The Good People dba o zdrowie psychiczne dzieci i rodzin, które brały udział w wypadkach. Fundacja Stars4Stars inwestuje środki w edukację zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Wielką Wyprawę Maluchów dla Dzieci można wesprzeć na drodze do celu na różne sposoby. Tej najprostszy i zarazem skuteczny, to dołączenie do grona wspierających projekt w serwisie Zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/wielkawyprawamaluchow Inne formy wsparcia, to mikrodonacje, których można dokonywać przy okazji płatności kartą w sklepach Carrefour. Wyprawę będzie można wspierać również poprzez wrzucanie środków do tradycyjnych puszek, które pojawią się na wydarzeniach organizowanych w Polsce. Będzie też jednak jedna, mniej tradycyjna puszka – Maluch z przezroczystą maską-skarbonką!

Kajetan Cyganik, biuro prasowe WWMdD