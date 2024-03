Wielkanocne klimaty w Światowidzie

Swoistym prologiem do elbląskiej Wielkanocy jest „Pogrzeb żuru i śledzia“ w CSE „Światowid“/ Jarmark potrwa do godziny 17. Zobacz zdjęcia.

Co roku przed świętami Wielkanocy w Centrum Spotkań Europejskich Światowid odbywa się jarmark pn. „Pogrzeb żuru i śledzia“. „Przed Wielkanocą na Kujawach i Pomorzu urządzano symboliczne pogrzeby żuru i śledzia, jako rozstanie się z okresem postu. Wiejscy chłopcy oblewali żurem drzwi i okna tych domów, gdzie nie przyjęto ich przy obchodzie z "kozą" albo w których mieszkały podobające się im dziewczyny. Zdarzało się, że gliniane garnki z żurem rozbijano o domy. Jednak nie zawsze garnki były wypełnione żurem. "Tłuką garnki napełnione popiołem, gnojem, błotem i innymi nieczystościami (niby żurem) o drzwi i okna chałup, a rozbiwszy one, mocno nieraz drzwi i okna popaskudzą" - pisał XIX-wieczny etnograf Oskar Kolberg.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej „Aktywna Wieś“.

A jeśli jarmark, to stoiska. Po latach przerwy stoiska pojawiły się już przy wejściu do CSE „Światowid“. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wielkanocne ozdoby. Na dole, już tradycyjnie coś dla ciała, czyli słodkości, słodkości i jeszcze raz słodkości (i miód, i coś jeszcze...). I docieramy na główną salę jarmarku, gdzie trudno się zdecydować, do którego stoiska najpierw podejść.

- „Światowid“ promuje rękodzielników, a my swoje produkty wykonujemy same. Są tutaj też fajni ludzie z pasją, którym się „jeszcze coś chce“. Można się wymienić nowymi doświadczeniami, trochę się zainspirować, trochę podpatrzeć i miło spędzić czas - mówiła Joanna Kowalska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Baranówki, którą spotkaliśmy na jarmarku.

- Jesteśmy usatysfakcjonowani z każdego zadowolonego klienta, kiedy wracają do nas na kolejnym jarmarku. To może być nawet jednak osoba - dodała Agata Błączyńska, która sprzedaje własnoręcznie robione świeczki. - Na kąpieli wodnej rozgrzewa się wosk, kiedy jest rozgrzany do odpowiedniej temperatury dodaje się olejek zapachowy i w ten sposób powstaje taka świeczuszka.

Jarmark potrwa do godziny 17.