Wielkie liczenie ptaków

Dziś (24 stycznia) w elbląskim parku Planty przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej wraz z innymi entuzjastami piękna natury wzięli udział w XVI edycji Zimowego Ptakoliczenia. Zobacz zdjęcia.

Akcja przywędrowała do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie znana jest pod nazwą Big Garden Birdwatch. - Inicjatorem wydarzenia w naszym kraju jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – mówi Leszek Marcinkowski, prezes PTTK w Elblągu. - Akcja ma na celu zwrócenie uwagi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, na obecność ptaków w przyrodzie i na to, jak je dokarmiamy, ale także na to, że populacje wielu gatunków niestety zmniejszają się. Przeprowadzając takie liczenie mamy możliwość określić, ile ptaków jest na danym terenie – wyjaśnia wieloletni przewodnik turystyczny.

W tym roku OTOP chce zwrócić uwagę przede wszystkim na gawrona, którego przyrodnicy mianowali Ptakiem Zimy 2020.

- Może się wydawać, że gawronów jest bardzo dużo, ale jego populacja również spada – podkreśla prezes elbląskiego PTTK.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w komunikacie dotyczącym tegorocznej akcji podaje przyczyny takiego stanu rzeczy: "Głównym powodem wpływającym na tak drastyczne zmniejszenie populacji, jest intensyfikacja rolnictwa, prowadząca do utraty siedlisk i zubożenia diety, nie tylko gawronów, ale większości ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. Nie bez znaczenia pozostaje zapewne niechęć człowieka do gawronów: częste są przypadki ich płoszenia (np. za pomocą armatek hukowych), a kolonie tych niezwykle inteligentnych ptaków są celowo niszczone (usuwanie gniazd, wycinka drzew z gniazdami). Zdarzają się nawet przypadki strzelania do gawronów i celowego ranienia ich". Jak podkreślają przyrodnicy, gawron jest sprzymierzeńcem człowieka, bo żeruje na zaoranych polach, eliminując pędraki owadów niszczących uprawy.

(fot. Aleksandra Klann)

W dzisiejszym wydarzeniu, które ma na celu m.in. rozwijanie świadomości, jakie znaczenie ma natura w życiu człowieka, wzięło udział 93 dzieci, głównie ze organizowanych podczas ferii zimowisk. Oprócz nich w Zimowym Ptakoliczeniu w naszym mieście wzięło udział 26 osób dorosłych.

Według informacji PTTK w Elblągu w ciągu trwania akcji uczestnicy wypatrzyli 442 ptaki z 17 różnych gatunków. Najczęściej widziany był gołąb miejski (173 razy), drugie miejsce zajęła sikora bogatka (55), a trzecie kawka (39).

Wydarzenie koordynowali należący do PTTK Leszek Marcinkowski (prezes), Adriana Strukowicz (przewodnik) i Aleksandra Klann (starszy specjalista ds. turystyki) oraz Jolanta Zielińska z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.