Wirtualne spojrzenie na realne problemy w konkretnym celu

Jakie wyzwania stoją przed osobami starszymi, poruszającymi się na wózku, z problemami ze wzrokiem? Wyobrażenie o tym dają z pewnością symulatory VR, którymi od niedawna dysponuje Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Zmienić perspektywę

W pracowni projektowania uniwersalnego w ANS studenci korzystają z najnowocześniejszego sprzętu...

- ... i mogą zobaczyć, jak wygląda codzienność, jak wygląda życie osób z różnymi dysfunkcjami - podkreśla dr Krzysztof Grablewski, adiunkt w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Jak to wygląda w praktyce? Siadamy np. na wózku, umieszczonym na specjalnej platformie, a przed sobą, na ekranie, widzimy przestrzeń, po której mamy się poruszać. Symulator zawiera różne scenariusze, możemy np. sprawdzić, czy poruszając się na wózku (realnie kręcąc jego kołami) zdążymy załatwić sprawę w banku i wybrać się na randkę w teatrze.

Wypróbowanie tego scenariusza na własnej skórze pomaga przynajmniej częściowo uświadomić sobie wyzwania, z jakimi w przestrzeni miejskiej muszą mierzyć się osoby poruszające się na wózkach. "Zwykłe" wyjście z banku jest niedostępne, a z obrotowego przecież nie skorzystamy. Wysokie krawężniki i wysoko umieszczony rozkład jady na przystanku. Niedostępność niskopodłogowego autobusu. Brak podjazdu dla wózków w miejscach, gdzie wydaje się on konieczny... i tym podobne, i tak dalej. Na wspomnianą randkę oczywiście nie udało się zdążyć. Dodajmy, że obok analogowych wózków, ANS dysponuje też elektrycznymi wózkami dla osób z niepełnosprawnością.

- Student może przekonać się, jak wygląda różnica w poruszaniu się przez różne przeszkody. Stąd scenariusze dotyczące korzystania z toalety: umycia rąk, otworzenia drzwi, włączenia światła, wydaje się to bardzo proste i banalne, ale już z perspektywy wózka nie jest to takie oczywiste - podkreśla Krzysztof Grablewski.

Jest też symulator wad wzroku. Umożliwia on zobaczenie, jak funkcjonuje osoba z różnymi problemami na tym polu, a także różnymi konfiguracjami tych problemów. Jest więc achromatopsja, deuteranopia, protanopia, tritanopia, astygmatyzm, starczowzroczność, zaćma, jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej... Co mają wykonać osoby korzystające z gogli VR w tym przypadku?

- Na przykład muszą iść do sklepu, coś ugotować, umyć zęby, wyjąć coś z lodówki, a to wszystko dzieje się w rozszerzonej rzeczywistości dzięki goglom i padom, które imitują ręce – mówi dr Grablewski.

- I z którą wadą póki co najtrudniej? - pada pytanie do korzystającej z symulatora studentki.

- Póki co zwyrodnienie plamki żółtej (centralnej części siatkówki oka, odpowiedzialnej za ostre widzenie oraz odróżnianie kolorów – podajemy za medonet.pl – red.) - odpowiada dziewczyna. Póki nasz wzrok jest dobry, bez takiego sumatora trudno wyobrazić sobie, jak trudno choćby cokolwiek odczytać na etykietce produktu...

Dodać sobie lat

Na ekranie symulacja może nie robi takiego wrażenia, co innego po założeniu gogli VR. Fot. TB

Najwięcej przygotowań wymaga skorzystanie z symulatora starzenia się.

- Studenci mają możliwość zobaczenia, jak ich dziadkowie obecnie funkcjonują. Nakładany jest kombinezon i też są różnego rodzaju scenariusze, można doświadczyć na własnej skórze, z jakimi problemami osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze się poruszają - mówi dr Grablewski.

Wspomniany kombinezon jest dosyć ciężki i rzeczywiście ogranicza naszą mobilność. Nałożenie gogli przenosi nas do wirtualnej rzeczywistości, którą wspomaga realne obciążenie ciała. Korzystając z symulatora próbujemy dostać się do ciasnej łazienki, schylić się po coś albo sięgnąć po potrzebny nam przedmiot na wysokiej półce, otworzyć szafkę, dostać się w określone miejsce itd. Po kilku minutach w symulatorze rzeczywiście można wczuć się w bycie w innym w zupełnie innym miejscu. Dość powiedzieć, że wyjście na balkon i próba wychylenia się przez barierkę faktycznie wiązała się z lękiem przed wypadnięciem na drugą stronę.

Zwiększyć wrażliwość

Czemu konkretnie ma służyć pracownia projektowania uniwersalnego?

- Projektowanie uniwersalne jest jednym z nurtów zrównoważonego rozwoju - podkreśla Krzysztof Grablewski. - Projektowane są różnego rodzaju usługi i produkty, ale one zazwyczaj dotyczą jakiejś specjalistycznej grupy odbiorców. W projektowaniu uniwersalnym chodzi o to, żeby dany produkt lub dana usługa były tak przygotowane, żeby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać, czy to kobiety w ciąży, czy osoby otyłe, czy osoby poruszające się na wózkach... - wymienia. Dodaje, że dobrze byłoby, by z danej rzeczy mogli skorzystać jednocześnie niscy, wysocy, dzieci, dorośli itd. - Ta pracownia służy temu, żeby uwrażliwić przyszłych inżynierów, przyszłych naszych absolwentów, żeby w swojej pracy zawodowej kierowali się właśnie zasadami projektowania uniwersalnego – mówi. Aplikacje, strony internetowe, rozwiązania architektoniczne, pole do zastosowania tych zasad jest bardzo szerokie...

Dr Grablewski podkreśla, że z symulatora skorzystają zresztą "wszyscy studenci, wszystkich kierunków i wszystkich specjalności".

- W każdym z kierunków jesteśmy w stanie odnaleźć te elementy, które charakteryzują projektowanie uniwersalne - twierdzi. Może to być architektura, informatyka, pedagogika...

- Ekonomistom też się to przyda, ze względu na to, że pracując w firmie czy urzędzie, będą zarządzali czy wykonywali różnego rodzaju usługi z większą wrażliwością na to, że muszą uważać na potrzeby innych grup i odbiorców - podkreśla nasz rozmówca.

Dodajmy, że zakup sprzętu przez ANS był możliwy dzięki środkom unijnym, jego wartość to 1 mln zł.