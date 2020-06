Wojewoda w pułku

Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki odwiedził wczoraj (4 czerwca) 16 Pułk Logistyczny w Elblągu. Docenił postępy w budowie hali remontowej, obejrzał najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, zapalił znicze przy obeliskach upamiętniających poległych na misji żołnierzy.

Wojewoda z dużym zainteresowaniem obejrzał infrastrukturę kompleksu koszarowego przy ul. Łęczyckiej. To była jego pierwsza wizyta w nowo sformowanym pułku logistycznym. Dowódca pułku, płk Piotr Pankowski zaprezentował wojewodzie najnowocześniejszy sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu jednostki oraz postępy w budowie hali remontowej. Miał tez okazję przyjrzeć się codziennej służbie żołnierzy i elementom szkolenia. Dowódca przedstawił plany i zadania, jakie stoją przed 16. Pułkiem Logistycznym. Zapewnił o gotowości żołnierzy do działania na rzecz społeczności miasta i regionu. - To jest nasza mała Ojczyzna – powiedział płk Piotr Pankowski, dowódca 16 Pułk Logistycznego. – Chętnie więc pomagamy jej mieszkańcom w sytuacjach trudnych, w sytuacjach zagrożenia kryzysowego np. powodziowego. Wojewoda Artur Chojecki zapalił znicze przy obeliskach upamiętniających żołnierzy 16. Żuławskiego Batalionu Remontowego poległych na misji w Iraku – kpr. Andrzeja Zielke i kpr. Krystiana Andrzejczaka.