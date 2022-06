Wspomnienie o Władysławie Królu

Z żalem, smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że w czwartek 23 czerwca 2022 roku zakończył życie Władysław Król, wieloletni pracownik naszego szpitala. Zastępca komendanta, a później komendant i dyrektor 110. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Elblągu.

Płk lek. Władysław Król rozpoczął służbę wojskową w 1966 roku. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi w 1973 r.. Po studiach przyjechał do Garnizonu Elbląg, gdzie odbył staż podyplomowy w naszym Szpitalu, a następnie został skierowany do służby w Batalionie Remontowym przy ul. Królewieckiej. Rozpoczął specjalizację z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i w związku z tym został szybko przeniesiony do nowo tworzonego Oddziału Intensywnej Terapii. Przez krótki czas pełnił obowiązki ordynatora tego oddziału.

W trakcie służby wojskowej w 1991 r. brał udział w zabezpieczeniu medycznym Sił Międzynarodowych operacji „DESERT STORM" w Zatoce Perskiej oraz misji pokojowej ONZ w 1994 r. w Libanie.

Potrzeby kadrowe spowodowały jego przeniesienie na stanowisko kierownika Stacji Krwiodawstwa. Uzyskał kolejne specjalizacje z organizacji ochrony zdrowia wojsk oraz transfuzjologii klinicznej. Pnąc się po szczeblach kariery służbowej pełnił wiele lat funkcję zastępcy komendanta Szpitala ds. lecznictwa, a w kwietniu 2000 roku został komendantem 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Elblągu.

Czas, w którym Władysław Król objął dowodzenie 110. Szpitalem Wojskowym z Przychodnią w Elblągu nie był łatwy. Był to okres, kiedy decydenci w Warszawie doszli do wniosku, że szpitali wojskowych w Polsce jest za dużo. Komendant Władysław Król był tym, który podjął się trudnego zadania restrukturyzacji.

Czas jego kierowania 110 Szpitalem Wojskowym to również okres wielu pozytywnych i widocznych do dzisiaj zmian. W 2003 r. jako pierwszy Szpital Wojskowy w Polsce uzyskaliśmy Certyfikat zarządzania jakością i środowiskiem ISO, który utrzymujemy do dzisiaj. Z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Elblągu 6 VI 1999 r. ppłk lek. Władysław Król koordynował całością zabezpieczenia medycznego na terenie lotniska. Był inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”.

Utrzymywał bardzo dobre kontakty z jednostkami wojskowymi, innymi szpitalami, instytucjami m.in. kulturalnymi i elbląskimi zakładami pracy. Płk lek. Władysław Król był wierny tradycji wojskowej, dbał o honor munduru żołnierza polskiego.

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Uroczystości pogrzebowe Władysława Króla odbędą się w sobotę, 2 lipca, w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Agrykola. Początek o godz.10.