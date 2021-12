Wszystkie emerytury i renty przed Bożym Narodzeniem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w kilku terminach. Ostatnim terminem jest 25 dzień każdego miesiąca, w grudniu przypadający w Święta Bożego Narodzenia. ZUS zapewnił wszystkim świadczeniobiorcom wcześniejszą wypłatę, tak aby, wszyscy klienci mogli spokojnie zrobić świąteczne zakupy. Zadbaliśmy również o to, aby wypłaty emerytur i rent poprzez pocztę dotarły przed świętami do swoich adresatów. W przypadku osób, którym renty lub emerytury przekazywane są na konto bankowe, wypłaty nastąpią jeszcze szybciej.

- Wypłaty rent i emerytur, jakie wypłacamy szczególnie w grudniu w terminie „25” zawsze staramy się realizować najszybciej jak możemy, z udogodnieniem dla seniorów. Odbywa się to w skali całego kraju i według ściśle ustalonego centralnie harmonogramu wypłat - mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Zgodnie z przepisami, emerytury są dostępne na kontach jeden dzień przed terminem płatności, a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy to dwa dni - mówiąc wprost w tym roku (tak wynika z układu kalendarza) wszyscy emeryci i renciści z terminu „25” posiadający konta otrzymają wypłatę najpóźniej 23 grudnia.

- Wiadomo, że jest to wyjątkowy czas i każdy chce jak najszybciej otrzymać pieniądze. Już od 21 grudnia przekazujemy świadczenia „pocztowe” tak by listonosze mieli czas na ich doręczenie do 24 grudnia - dodaje Anna Ilukiewicz

Co ważne wypłaty z terminu „1” rozpoczynamy wysyłać analogicznie jak najszybciej bo już od 28 grudnia.