Wybory do Rady elbląskich NGO

Zapraszam społeczników do kandydowania do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych i co za tym idzie - Rady Działalności Pożytku Publicznego. REOP ze swego składu wskazuje 5 członków do tego ważnego, wspólnego zespołu, który łączy urzędników, radnych i społeczników – mówi Arkadiusz Jachimowicz, przewodniczący ustępującego składu Rady. REOP działa nieprzerwanie od 1998 roku, przez ten czas w jej skład wchodziło ponad 50 działaczy społecznych. Rada dba o sektor obywatelski w Elblągu, jest jego rzecznikiem. Organizuje co roku m.in. konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji im. dr Aleksandry Gabrysiak.