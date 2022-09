Wygrani i przegrani budżetu obywatelskiego

Ponad 5,2 tys. mieszkańców Elbląga oddało ważne głosy w najnowszej edycji budżetu obywatelskiego, na rok 2023. Które z projektów cieszyły się największą popularnością i będą w przyszłym roku realizowane?

W głosowaniu w budżecie obywatelskim, jak wynika z danych Urzędu Miejskiego w Elblągu, wzięło udział 3130 kobiet i 2131 mężczyzn, w tym 177 osób poniżej 18. roku życia. Tylko w okręgach zagłosowało 4230 osób, a na zadania ogólnomiejskie głos oddało 4554 elblążan. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy okręgu nr 3 (3521 głosów), najmniej w okręgu nr 5 – niecałe tysiąc głosów. Te statystyki dotyczą głosów ważnych. Ile było nieważnych? Takich zbiorczych danych urzędnicy nie przygotowali.

Inicjatywy ogólnomiejskie. Boisko przy SP 23 musi poczekać

Najwięcej głosów – 1458 - otrzymał projekt modernizacji lodowiska Helena, które ma służyć nie tylko łyżwiarzom, ale także rolkarzom, wart ok. 500 tys. zł. 1352 osób poparło pomysł budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 wart 1,2 mln zł. Problem w tym, że pula wydatków w inicjatywach ogólnomiejskich wynosi w sumie prawie 1,3 mln zł, a obie inwestycje mogą kosztować 1,8 mln zł. Jak ten problem rozwiązały władze miasta?

- Głosowanie wygrał projekt z lodowiskiem i to on zostanie zrealizowany. Drugi pod względem liczby głosów projekt przekracza już pulę przeznaczoną na zadania ogólnomiejskie, więc zgodnie z regulaminem do realizacji są rekomendowane kolejne zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do wyczerpania puli, czyli miliona i 270 tysięcy złotych – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego. - Gdyby głosowanie wygrał projekt na boisko przy SP 23, wyczerpałby całą pulę i kolejne projekty nie byłyby rekomendowane do realizacji.

Wyniki głosowania sprawiają, że w 2023 roku z budżetu obywatelskiego będą sfinansowane także: Elbląskie Święto Muzyki (477 głosów, budżet 275 tys. zł), program kastracji bezpańskich kotów (415 głosów, 100 tys. zł), naprawa chodnika przy ul. Królewieckiej (289 głosów, 120 tys. zł), utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Legionów (146 głosów, 156 tys. zł) i zakup smoczych łodzi (71 głosów, 90 tys. zł).

Okręg nr 1. Alejki

Zwycięzcą głosowania został projekt remontu alejek w parku Modrzewie za 500 tys. zł. Głosowało na niego 379 osób. W tej części miasta zostaną zrealizowane też trzy małe projekty – kolejna edycja sjesty w parku Modrzewie (245 głosów, 10 tys. zł), odświeżenie wieży Schichaua (215 głosów, 10 tys. zł) i wykonanie tablic informacyjnych parkrun (103 głosy, 5,5 tys. zł).

Okręg nr 2. Trawnik i chodnik

Najwięcej osób - 481 - oddało swoje głosy na rewitalizację terenu zielonego i remont chodnika przy bibliotece przy al. Piłsudskiego. Koszt inwestycji to 500 tys. zł. Z małych projektów zrealizowane zostaną: wspólne sadzenie drzew w parku Kajki (488 głosy, 10 tys. zł), projekt „Bliżej mieszkańców Nad Jarem” (224 głosy, 10 tys. zł) i „Senior z pasją Nad Jarem” (185 głosów, 10 tys. zł).

Okręg nr 3. Chodnik

Mieszkańcy wybrali w tym okręgu za najbardziej potrzebny wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu przy ul. Agrykola (od strony ul. Kościuszki). Koszt to 400 tys. zł, a na projekt zagłosowało 718 osób. Wykonany będzie też nowy podjazd dla wózków w parku Kajki (Ogród Różany) w kierunku ul. Pionierskiej (373 głosy, budżet 100 tys. zł). Spośród małych projektów największą popularnością cieszyły się: domki dla jeży w okolicy ul. Królewieckiej (752 głosy, 10 tys. zł), mała siłownia przy ul. Chopina (640 głosów, 10 tys. zł) i ośrodek ekologiczno-edukacyjny przy ul. Pułaskiego (341 głosów, 10 tys. zł)

Okręg nr 4. Alejki w parku

Najwięcej głosów otrzymał projekt remontu alejek w parku Traugutta (458 głosów, 500 tys. zł). Do realizacji spośród małych projektów zostaną skierowane: działania wokół Kiosku Kultury na Wyspie Spichrzów (302 głosy, 10 tys. zł), festyn w parku Traugutta (296 głosów, 10 tys. zł) i festyn w parku Planty (199 głosów, 10 tys. zł)

Okręg nr 5. Ścieżka rowerowa

Zwyciężył projekt, który początkowo urzędnicy odrzucili, ale po odwołaniu wrócił na listę do głosowania. Mowa o budowie dalszego etapu ścieżki rowerowej w ciągu al. Grunwaldzkiej, a konkretnie odcinka od ul. Sadowej do do wjazdu na parkin hali MOSiR. Będzie kosztowała 500 tys. zł, a za jej realizacją opowiedziało się 495 osób. Co ciekawe, weryfikacji nie przeszedł żaden z małych projektów, więc nie zostały poddane pod głosowanie.

