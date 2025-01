\"Wyjść na zewnątrz i pokazać, na co nas stać\". Trwa WOŚP w Elblągu

Trwa WOŚP w Elblągu. W godzinach popołudniowych ruszyły atrakcje na starówce, występy artystyczne, licytacje i wiele innych. Zobacz zdjęcia.

- W dzisiejszych czasach warto pomagać drugiemu człowiekowi i być na to otwartym. Jeżeli jesteśmy niewydolni finansowo jako samorząd czy państwo, możemy dołożyć cegiełkę do tego, żeby dbać o swoje wspólne dobro. Co roku jestem z Orkiestrą, orientuję się, na jaki cel są zbierane w danym roku pieniądze, tym bardziej, że kampanie WOŚP-u są bardzo rozreklamowane. W tym roku m.in. na onkologię, co jest mi tematem bardzo bliskim ze względu na chorobę mojej mamy. Sama angażuję się w działania na rzecz onkologii, szczególnie dziecięcej. Mam nadzieję, że uda mi się dziś uczestniczyć w Finale, pójść na światełko do nieba itd. - mówi Weronika.

- W każdym dobru, które się dzieje, tym bardziej, że wiele ludzi jest zaangażowanych, wskazane jest brać udział. Nieważne, czy to ten dzień czy inny, dobro trzeba wspierać przez cały rok, nie ma co się wstydzić, nie ma co się kryć, trzeba wyjść na zewnątrz i pokazać, na co nas stać – mówi pan Tadeusz, który też włączył się w tegoroczne działania Orkiestry. W małym wózku towarzyszyła mu wnuczka Ella.

- Jestem wolontariuszką Orkiestry już przynajmniej dziesiąty raz. Pogoda dziś nie sprzyja, ale myślę, że atmosfera będzie gorąca, będzie miło, a z godziny na godzinę na Finale będzie coraz więcej ludzi. Elblążanie reagują na na nas bardzo miło, są też bardzo hojni. Wczoraj byliśmy w centrum handlowym Ogrody i również było wspaniale, bardzo pozytywne doświadczenie. Jestem pielęgniarką, sprzęt z WOŚP-u jest w bardzo wielu szpitalach, również w wojewódzkim, w którym pracuję – mówi pani Lilia.

- Na razie możemy powiedzieć, że aura nam nie sprzyja, ale wolontariusze się nie poddają – mówi Adam Krause, szef elbląskiego sztabu WOŚP. - Oprócz pogody wszystko przebiega bezproblemowo, rozstawiają się na starówce służby, które pokazują sprzęt. Ruszyła też Orkiestra w Bramie Targowej, tam zbieramy chętnych do bazy dawców szpiku, uczymy pierwszej pomocy, bawimy się przy planszówkach - wymienia.

Krótko przed godziną 14 elbląski sztab WOŚP informował o zebraniu w mieście 210 685,21 zł. Do godz. 20 na starówce trwają występy i licytacje, program można zobaczyć tutaj.

Tegorocznym celem WOŚP-u jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Ostatnio Elbląg zebrał w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 787 482,12 zł i był to miejski rekord.